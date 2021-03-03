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03.03.2021 10:04
Рубрика: Легковые авто

Mercedes показал революционный гиперэкран на новом EQS

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Компания Mercedes-Benz опубликовала видеотизер, в котором авторы интерьера флагманского электрокара EQS, готовящегося к премьере, рассказали, что делает автомобиль революционным и не похожим ни на одну другую модель.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Кай Джарднер, являющийся главным футурологом Mercedes, постоянно анализирует процессы взаимодействия автомобиля, способного к обучению с человеком, предлагая новые концепции, а руководитель отдела дизайна интерьеров Хартмут Синквиц и UX-аналитик (от англ. User Experience - "пользовательский опыт") Нина Халлиер стараются воплотить всё задуманное в реальности.

EQS станет первой моделью марки, которая получит Hyperscreen: несколько экранов, объединённых в одну панель, расположенную во всю длину торпедо. Быстродействие обеспечивает 8-ядерный процессор, объём оперативной памяти - 24 Гб.

Сложность авторов новинки заключается в сохранении преемственности наряду с внедрение высокотехнологичных решений, которые должны быть интуитивно понятны при взаимодействии с ними.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
#Mercedes-Benz