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03.03.2021 00:12
Рубрика: Власть

МИД РФ: Москва расценивает новые санкции США как враждебный выпад

Текст: Максим Макарычев
Москва расценивает новые санкции США, объявленные "дуэтом с Евросоюзом", как враждебный антироссийский выпад. По словам официального представителя российского министерства иностранных дел Марии Захаровой, американская администрация, запутавшись в собственных внутренних проблемах, пытается вновь культивировать образ внешнего врага, проводя политику, которая лишена логики и смысла и все больше выхолащивает двусторонние отношения, уже "доведенные Вашингтоном до точки полного замерзания".
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подобный недружественный шаг является лишь поводом для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела, говорится в комментарии, обнародованном на сайте российского внешнеполитического ведомства. "Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично", - подчеркнула Мария Захарова, добавив, что Соединенные Штаты, будучи "серийным нарушителем международных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, по определению лишены морального права "читать нотации" другим.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
В Совфеде отреагировали на новые санкции Евросоюза

На Смоленской площади обратили внимание на тот факт, что Вашингтону следовало бы озаботиться честным выполнением своих обязательств, например, по уничтожению химического оружия, которого у Российской Федерации не существует с 2017 года, вместо того чтобы втягиваться в новый виток конфронтации. В МИД России пояснили, что независимо от американских "санкционных пристрастий" Москва продолжит последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии и призвали "коллег не играть с огнем".

Напомним, что ранее во вторник, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия отреагирует на новые санкции США по принципу взаимности. "Никто не отменял одно из правил дипломатии - взаимность, - заявил Сергей Лавров на пресс-конференции. - Мы уже многократно выражали наше отношение к нелегитимным односторонним санкциям, к которым почти всегда без повода прибегают американские коллеги и берущие с них пример евросоюзовцы".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Санкции и антисанкции Россия и США

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