Минсельхоз поддержит птицеводов для сдерживания цен на мясо и яйца

По нему лимит предлагается увеличить в полтора раза - с 1 млрд до 1,5 млрд рублей в год. Таким образом ведомство планирует поддержать отрасль и привлечь в нее дополнительные краткосрочные кредиты.

Накануне о таких намерениях заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Кроме этого, Минсельхоз пообещал подумать над пролонгацией инвестиционных кредитов для птицеводов, пострадавших от птичьего гриппа, а также о субсидиях на килограмм произведенной продукции и других мерах поддержки. С помощью них удастся сдержать цены на мясо птицы и яйца и компенсировать издержки предприятий отрасли, решивших зафиксировать цены на эти продукты на ближайшие два месяца.