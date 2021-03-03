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03.03.2021 15:31
Рубрика: Происшествия

МВД: 45 человек привлекли по статье о "высшем положении в преступной иерархии"

Текст: Иван Петров

В прошлом году 45 криминальных авторитетов привлекли к ответственности по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом рассказал в среду на расширенном заседании коллегии МВД министр внутренних дел, генерал полиции Владимир Колокольцев.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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По его словам, в отношении еще восьми похожих лиц было принято решение о нежелательности пребывания на территории России.

Напомним, статья 210.1 "занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в Уголовном кодексе РФ в апреле 2019 года. Первое задержание по ней прошло через месяц в Томске, где "первопроходцем" по новому преступному составу стал местный криминальный авторитет.

За "занятие высшего положения в преступной иерархии" обвиняемому грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей. При этом условное наказание невозможно. Зато на освобождение от уголовной ответственности могут рассчитывать бывшие члены ОПГ, активно сотрудничающие со следствием.

Накануне "РГ" сообщала о том, что по всей стране начались судебные процессы против лидеров преступного мира по новой статье УК.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД

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