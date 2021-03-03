На экраны Союзного государства выходит спортивная драма "Белый снег"

"Белый снег" рассказывает об основных этапах жизненного и спортивного пути рекордсменки Елены Вяльбе - от первых ее шагов на лыжах до громкой победы на Чемпионате мира 1997 года в Тронхейме, когда Вяльбе завоевала все 5 золотых наград в лыжных гонках из 5 возможных и установила новый мировой рекорд.
Основную часть картины удалось снять до начала карантина и закрытия внешних и внутренних границ: Хомерики успел завершить съемки в Магадане буквально за пару дней до введения строгих ограничений. Полностью завершить картину Хомерики должен был уже к апрелю 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 премьеру перенесли на весну 2021 года.
Весь съемочный период великая лыжница, а теперь еще и глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе консультировала съемочную группу, подсказывая важные детали для сохранения биографичности и спортивной достоверности ленты. Вяльбе также принимала участие в написании сценария, а во время съемок сидела за спиной у режиссера, внимательно наблюдая за происходящим на экране.
- Этот фильм на 95% состоит из моих воспоминаний, - рассказывает Елена Вяльбе. - Он о том, как все на самом деле было.
Что поразило на площадке?
Елена Вяльбе: Атмосфера - добрая, душевная и даже какая-то семейная.
Свободен ли был режиссер на съемочной площадке?
Елена Вяльбе: Нет, конечно. Я ведь еще живая. Есть русская поговорка: доверяй, но проверяй. Я всегда была начеку.
Главную героиню играют три актрисы: Ольга Лерман, которая воплотила образ взрослой чемпионки, Полина Ватага, сыгравшая Вяльбе в подростковом возрасте, и Ангелина Вяльбе - внучка самой Елены, которая сыграла свою бабушку в 8 лет. Как проходил кастинг актеров?
Елена Вяльбе: Актеры в картине замечательные. Со мной советовались. Ольга Лерман, которая сыграла меня, прислала видео, так как я не могла присутствовать на кастинге. Я посмотрела и расплакалась. Ну а меня в детстве сыграла моя внучка Ангелина. Кроме того, что Ангелина очень похожа внешне на меня в детстве, она столь же целеустремленная и упертая. Однако в отличие от меня, до съемок Ангелина никогда не вставала на лыжи. Теперь хочет всерьез заняться.
А Ольга Лерман умела стоять на лыжах?
Елена Вяльбе: Ольга родилась в солнечном Баку, поэтому перед съемками училась бегать на лыжах с нуля, и примерно через полтора месяца она встала на лыжи и даже прилично побежала.
Вашу строгую маму сыграла Анна Уколова, причем в разные периоды жизни - молодую, среднего возраста и более взрослую.
Елена Вяльбе: Грим был использован минимально: отражения возраста своей героини Уколова добивалась посредством изменения пластики, походки, речи.
Кто придумал название "Белый снег"?
Елена Вяльбе: Продюсер Тимур Хван.
Чего вы ждете от фильма?
Елена Вяльбе: Хочется, чтобы родители привели своих детей в спортивную школу. Мне ведь запрещали. Я стала лыжницей вопреки. Я даже убежала из дома ради тренировок.
Сейчас заниматься лыжным спортом модно. А какие бы лыжи вы посоветовали начинающим?
Елена Вяльбе: Классические.
А вы можете готовить лыжи к лыжне?
Елена Вяльбе: Для этого есть специалисты. Я могу только борщ варить.
На чем?
Елена Вяльбе: На оленине.