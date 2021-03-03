На экраны Союзного государства выходит спортивная драма "Белый снег"

4 марта на экраны Союзного государства выходит спортивная драма Николая Хомерики "Белый снег". В написании сценария принимал участие белорусский драматург, ученик Олега Павловича Табакова, автор сценариев к фильмам "Любовь-морковь", "Елки", "Движение вверх" Андрей Курейчик. Другой белорус - лауреат премии Союзного государства в области литературы и искусства Владимир Гостюхин должен был сыграть деда лучшей лыжницы 20-го века, но из-за пандемии актер не смог въехать в Россию. Его роль досталась не менее прекрасному актеру Виктору Добронравову.

"Белый снег" рассказывает об основных этапах жизненного и спортивного пути рекордсменки Елены Вяльбе - от первых ее шагов на лыжах до громкой победы на Чемпионате мира 1997 года в Тронхейме, когда Вяльбе завоевала все 5 золотых наград в лыжных гонках из 5 возможных и установила новый мировой рекорд.

Основную часть картины удалось снять до начала карантина и закрытия внешних и внутренних границ: Хомерики успел завершить съемки в Магадане буквально за пару дней до введения строгих ограничений. Полностью завершить картину Хомерики должен был уже к апрелю 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 премьеру перенесли на весну 2021 года.

Весь съемочный период великая лыжница, а теперь еще и глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе консультировала съемочную группу, подсказывая важные детали для сохранения биографичности и спортивной достоверности ленты. Вяльбе также принимала участие в написании сценария, а во время съемок сидела за спиной у режиссера, внимательно наблюдая за происходящим на экране.

- Этот фильм на 95% состоит из моих воспоминаний, - рассказывает Елена Вяльбе. - Он о том, как все на самом деле было.

Что поразило на площадке?

Елена Вяльбе: Атмосфера - добрая, душевная и даже какая-то семейная.

Свободен ли был режиссер на съемочной площадке?

Елена Вяльбе: Нет, конечно. Я ведь еще живая. Есть русская поговорка: доверяй, но проверяй. Я всегда была начеку.

Главную героиню играют три актрисы: Ольга Лерман, которая воплотила образ взрослой чемпионки, Полина Ватага, сыгравшая Вяльбе в подростковом возрасте, и Ангелина Вяльбе - внучка самой Елены, которая сыграла свою бабушку в 8 лет. Как проходил кастинг актеров?

Елена Вяльбе: Актеры в картине замечательные. Со мной советовались. Ольга Лерман, которая сыграла меня, прислала видео, так как я не могла присутствовать на кастинге. Я посмотрела и расплакалась. Ну а меня в детстве сыграла моя внучка Ангелина. Кроме того, что Ангелина очень похожа внешне на меня в детстве, она столь же целеустремленная и упертая. Однако в отличие от меня, до съемок Ангелина никогда не вставала на лыжи. Теперь хочет всерьез заняться.

А Ольга Лерман умела стоять на лыжах?

Елена Вяльбе: Ольга родилась в солнечном Баку, поэтому перед съемками училась бегать на лыжах с нуля, и примерно через полтора месяца она встала на лыжи и даже прилично побежала.

Вашу строгую маму сыграла Анна Уколова, причем в разные периоды жизни - молодую, среднего возраста и более взрослую.

Елена Вяльбе: Грим был использован минимально: отражения возраста своей героини Уколова добивалась посредством изменения пластики, походки, речи.

Кто придумал название "Белый снег"?

Елена Вяльбе: Продюсер Тимур Хван.

Чего вы ждете от фильма?

Елена Вяльбе: Хочется, чтобы родители привели своих детей в спортивную школу. Мне ведь запрещали. Я стала лыжницей вопреки. Я даже убежала из дома ради тренировок.

Сейчас заниматься лыжным спортом модно. А какие бы лыжи вы посоветовали начинающим?

Елена Вяльбе: Классические.

А вы можете готовить лыжи к лыжне?

Елена Вяльбе: Для этого есть специалисты. Я могу только борщ варить.

На чем?

Елена Вяльбе: На оленине.