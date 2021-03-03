Нетрезвых водителей не станут принудительно лечить

Пойманных пьяными за рулем водителей не станут принудительно лечить от алкоголизма. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, предусматривающий обязательное лечение от алкоголизма лиц, привлеченных к административной ответственности, в том числе за подобные проступки. Основание - административные правонарушения не дают права на медицинское вмешательство без согласия самого гражданина.

Законопроект ранее подготовил зампред думского комитета по охране здоровья Николай Говорин. "Предлагается установить полномочие судьи возлагать на лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 12.8, статьями 12.26, 6.11 и 20.1 КоАП, в состоянии алкогольного опьянения, обязанность пройти диагностику, лечение, медицинскую и (или) социальную реабилитацию от алкоголизма", - говорится в документе.

Речь идет о водителях, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения, а также отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. Кроме того, к медикам предлагалось отправлять лиц, задержанных пьяными за занятие проституцией и мелкое хулиганство.

"Правительство РФ не поддерживает законопроект", - цитирует ТАСС проект официального отзыва кабмина, одобренный на заседании комиссии.

В правкомиссии пояснили, что административное правонарушение не входит в перечень случаев, при которых медицинское вмешательство допускается без согласия пациента. Кроме того, совершение правонарушения в состоянии опьянения не свидетельствует о безусловном наличии алкогольной зависимости и необходимости направления на лечение от алкоголизма. Вдобавок реализация инициативы приведет к увеличению нагрузки на врачей и полицейских, что потребует увеличения их штатной численности.

Такая практика используется в Германии, где пьяные водители проходят "курсы для идиотов"

"Эта практика активно используется в Германии, когда человек проходит "курсы для идиотов". Принцип немецких властей заключается в следующем: только идиот может сесть пьяным за руль", - отметил председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

Назначать пьяным автолюбителям дополнительную медицинскую реабилитацию как наказание, по мнению эксперта, неправильно. "А вот, если он захочет вернуть водительское удостоверение, то перед этим следовало б пройти курс лечения или беседу с психологом, причем за счет правонарушителя", - считает он.