Обновленный Subaru XV лишился доступных комплектаций

Компания Subaru объявила цены на обновлённый XV и открыла приём заказов. Внешне кроссовер почти не изменился, но получил доработанную подвеску, увеличившую плавность хода, комплекс систем безопасности EyeSight во всех доступных комплектациях. Вместе с этим у внедорожника исчезли версии с мотором 1.6 литра.

Список комплектаций обеднел на две: начальную Base и следующую в иерархии версий исполнения - Standart. Версия Elegance получила приставку ES, которая означает, что в список опций по умолчанию включена система EyeSight, в который входят различные системы помощи водителю и адаптивный круиз-контроль.

Также Subaru XV 2021 модельного года получил дополнительную камеру переднего обзора, функцию автоматической блокировки дверей при начале движения, правое зеркало заднего вида с функцией автоматического наклона при движении задним ходом, у кресла водителя и зеркал появилась память на настройки.

Ещё одно нововведение - система помощи при движении по бездорожью X-Mode, которая в базовой версии Safety ES однорежимная, в двух других - двухрежимная. X-Mode управляет алгоритмами работы трансмиссии, двигателя, полным приводом и системой динамической стабилизации.

Обновлённый Subaru XV предлагается только с мотором 2.0 литра мощностью 150 л.с., вариатором и постоянным полным приводом. Цена на модель начинается от 2 459 000 рублей, что на 30 тысяч меньше, чем за прошлую модель в аналогичной версии.

Elegance SE в том числе за счёт включения в список комплекса EyeSight стала дороже на 80 тысяч - от 2 519 900 рублей. Топовый вариант Premium ES обойдётся на 47 тысяч рублей дороже, чем ранее, - от 2 626 900 рублей.