Олимпиада в Токио может пройти без иностранных зрителей

В настоящее время японские власти прорабатывают данный вопрос с представителями Международного олимпийского комитета (МОК). Официально о решении могут объявить уже в марте.

Ранее глава оргкомитета "Токио-2020" Сэйко Хасимото подчеркнула, что вопрос с болельщиками соревнований будет урегулирован до конца марта.

Напомним, что 25 марта в префектуре Фукусима должна стартовать эстафета олимпийского огня. Факелоносцы пробегут по территории всех 47 регионов островного государства и 23 июля прибудут в Токио. При этом открытие Игр запланировано на 24 июля.

Между тем более 90 процентов японцев считают, что Олимпиада должна пройти без зрителей или с их минимальным количеством на фоне существующих угроз распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного газетой Yomiuri Shimbun.