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03.03.2021 15:10
Рубрика: В мире

Олимпиада в Токио может пройти без иностранных зрителей

Текст: Александр Ленин (Токио)
Правительство Японии изучает вопрос проведения летних Олимпийских игр без иностранных зрителей, сообщает газета Sankei Shimbun со ссылкой на свои источники.

В настоящее время японские власти прорабатывают данный вопрос с представителями Международного олимпийского комитета (МОК). Официально о решении могут объявить уже в марте.

Фото: SOPA Images/Getty Images
МОК уверен, что Олимпиада в Токио будет безопасной

Ранее глава оргкомитета "Токио-2020" Сэйко Хасимото подчеркнула, что вопрос с болельщиками соревнований будет урегулирован до конца марта.

Напомним, что 25 марта в префектуре Фукусима должна стартовать эстафета олимпийского огня. Факелоносцы пробегут по территории всех 47 регионов островного государства и 23 июля прибудут в Токио. При этом открытие Игр запланировано на 24 июля.

Между тем более 90 процентов японцев считают, что Олимпиада должна пройти без зрителей или с их минимальным количеством на фоне существующих угроз распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного газетой Yomiuri Shimbun.

В мире Восточная Азия Япония Спортивные организации МОК Олимпиада в Токио

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