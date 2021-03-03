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Паулина Андреева родила Федору Бондарчуку сына

Новости
    03.03.2021, 14:58
Текст:   Олег Усков

В творческом и семейном союзе режиссера и актера Бондарчука с актрисой и сценаристкой Андреевой пополнение - Паулина родила Федору сына. Назван ребенок Иваном.

Фото: youtube.com/ НТВ
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О радостном событии только что стало известно из Instagram Андреевой, где звезда "Метода" разместила монохромное фото себя на сносях, лаконично подписав: "Иван Фёдорович Бондарчук. 02.03.2021".

32-летняя Паулина и 53-летний режиссер женаты с сентября 2019-го, встречаться артисты начали в 2015-м. Для Андреевой это первые брак и ребенок.

Бондарчук до Паулины был женат на модели и телеведущей Светлане Бондарчук (Рудской).

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