Паулина Андреева родила Федору Бондарчуку сына

В творческом и семейном союзе режиссера и актера Бондарчука с актрисой и сценаристкой Андреевой пополнение - Паулина родила Федору сына. Назван ребенок Иваном.

О радостном событии только что стало известно из Instagram Андреевой, где звезда "Метода" разместила монохромное фото себя на сносях, лаконично подписав: "Иван Фёдорович Бондарчук. 02.03.2021".

32-летняя Паулина и 53-летний режиссер женаты с сентября 2019-го, встречаться артисты начали в 2015-м. Для Андреевой это первые брак и ребенок.

Бондарчук до Паулины был женат на модели и телеведущей Светлане Бондарчук (Рудской).