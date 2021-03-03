Почему растут цены на крупы

Гречка подорожала за год почти в полтора раза. По темпам роста впереди - только сахар. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Основные крупы дорожают у производителей последние месяцы, говорит заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. "Переработчики вынуждены конкурировать с экспортерами за гречиху, предлагая все более высокие цены", - поясняет она. В начале сезона цены на гречиху составляли около 28-30 тыс. рублей за тонну, а сейчас они выросли примерно на 11 тыс. рублей за тонну. А экспортеры готовы платить и больше.

При этом из выращенной в 2020 году гречихи может быть произведено более 500 тыс. тонн гречки. А внутреннее потребление оценивается ИКАР в 390-410 тыс. тонн. С учетом переходящих запасов этого количества достаточно не только для внутреннего потребления, но и для экспорта в соседние страны.

Однако в ближайшие недели стоит ожидать увеличения предложения гречихи накануне посевной кампании.

Таким образом, цены на гречку могут стабилизироваться и даже развернуться в сторону некоторого понижения, считает Глазунова.

Еще в конце 2020 года минсельхоз заявлял о стабилизации цен на гречку. Объемы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки, рассказали "РГ" в ведомстве. Так, в прошлом году в России валовый сбор гречихи достиг 893 тыс. тонн (плюс 13,6% к уровню 2019 года), урожай зернобобовых тоже вырос.

На общей ситуации сказался ковид, считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Люди сделали запасы. Но рубль ослаб, тарифы индексировались, у аграриев выросли издержки на посевную 2021 года. Отсюда и рост цен в январе 2021 года.

Весной 2020 года наблюдался ажиотажный спрос на продукты длительного хранения, в том числе и крупы, что стало определяющим фактором на росте цен на эту продукцию, отмечают в минсельхозе. Ведомство совместно с Федеральной антимонопольной службой "ведет работу по недопущению необоснованного роста цен". В прошлом году служба выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы.

По предварительным данным минсельхоза, в 2021 году посевная площадь основных крупяных культур прогнозируется не ниже прошлогодних показателей.

"Это позволит сохранить достаточные объемы производства и не допустить резких скачков цен на конечную продукцию", - считают в ведомстве.

Быстрее гречки росли цены только на сахар-песок (60,8%), подсолнечное масло отстает - оно выросло в цене только на 26,8%. При этом и на сахар, и на масло цены в рознице зафиксированы с 20 декабря. Овощи дорожают стремительнее, чем зимой прошлого года, но тоже уступают гречке. Такие выводы делает экспертно-аналитический центр агробизнеса "АБ-Центр" на основе данных Росстата. Подорожали также овсяные хлопья "Геркулес" (17,2%), рис шлифованный (17,1%). Из круп подешевело только пшено (на 11,8%). Всего из 120 продовольственных товаров в России цены выросли на 117. И больше половины подорожали выше уровня инфляции.

Птицеводы получат больше кредитов

Минсельхоз вынес на общественное обсуждение законопроект об увеличении максимального размера льготного "короткого" кредита для птицеводов. По нему лимит предлагается увеличить в полтора раза - с 1 млрд до 1,5 млрд рублей в год. Таким образом ведомство планирует поддержать отрасль и привлечь в нее дополнительные краткосрочные кредиты.

Накануне о таких намерениях заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Кроме этого, минсельхоз обещал подумать над пролонгацией инвестиционных кредитов для птицеводов, пострадавших от птичьего гриппа, а также о субсидиях на килограмм произведенной продукции и других мерах поддержки. С помощью них удастся сдержать цены на мясо птицы и яйца и компенсировать издержки предприятий отрасли, решивших зафиксировать цены на эти продукты на ближайшие два месяца.