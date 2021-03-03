Премьер Словакии раскритиковал выступивших против закупки "Спутника V" политиков

Премьер Словакии Игор Матович раскритиковал местных политиков, которые выступили против закупки страной российской вакцины от коронавируса, в то время как в Словакии от COVID-19 ежедневно умирает около ста человек.

"Сотня людей в день умирает [от коронавируса], но вместо того, чтобы мы все сосредоточились на поисках вакцин, некоторые люди считают самой большой проблемой Словакии то, что мы с главой минздрава позволили закупить для людей в республике два миллиона эффективных вакцин… потому что они якобы неправильные - происходят из России", - написал Матович на своей страничке в Facebook.

По его словам, многие высокопоставленные чиновники Словакии предпочитают, чтобы "в стране умирало как можно больше людей и терпела ущерб экономика", и такие люди руководствуются девизом: "чем хуже в Словакии, тем лучше для их неуспешных партий, которые очень хотят властвовать".

Напомним, что первая партия вакцины "Спутник V" прибыла из Москвы в город Кошице на востоке Словакии в понедельник. Как заявил Матович, закупить вакцину решили, не дожидаясь ее регистрации в ЕС, поскольку "времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан".

Однако, по мнению президента страны Зузаны Чапутовой, закупка незарегистрированной в Европейском агентстве лекарственных средств российской вакцины является "отказом от принятых в медицине правил, которые гарантируют наивысшие стандарты безопасности для людей".