Путин потребовал защитить детей от угроз для их жизни, исходящих из интернета

Разобраться с ростом преступности в мегаполисах, активно выявлять в интернете тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия и незаконные уличные акции, жестко пресекать пропаганду национализма и ксенофобии, привлекать к ответственности провокаторов и усилить борьбу с наркобизнесом поручил МВД президент, выступая на коллегии ведомства. Сотрудники правоохранительных органов и сами будут защищены от угроз, в том числе в соцсетях - такой законопроект уже готовится.

Несмотря на связанные с эпидемией сложности, в прошлом году МВД действовало четко и без сбоев, оценил Владимир Путин. Но граждане ждут большей эффективности. Нужно решительнее бороться с криминальной угрозой, призвал он. Количество зарегистрированных преступлений по сравнению с прошлым годом почти не изменилось, но в ряде регионов, в крупных городах увеличилось. Президент поручил найти причины и отреагировать.

За шесть лет число преступлений в сфере информационных технологий выросло более чем в 10 раз. "Технологии быстро развиваются, мы за ними, к сожалению, не успеваем", - констатировал Путин. "И поле для преступлений, для разного рода аферистов, к сожалению, тоже увеличивается", - добавил он. МВД надо эффективно ответить на криминальный вызов, показатели раскрываемости должны расти - и не за счет статистики и бумажной отчетности, а "благодаря кропотливой работе на земле", указал президент. От этого зависит вера людей в справедливость, силу законов, способность государства защитить их безопасность.

Пандемия затруднила возможность оперативного раскрытия преступлений. Важно проработать вопрос о включении в уголовный процесс новых форм сбора доказательств, в том числе тогда, когда участники следственных действий не могут явиться к месту их проведения, заявил Путин.

Президент поручил активно выявлять в Сети тех, кто втягивает детей и подростков в противоправные действия. На вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные уличные акции нужно реагировать в соответствии с законом, сказал он. Путин отметил, что интернет используют и для продвижения неприемлемого контента - детской порнографии, проституции, суицид-групп. "Но кто бы и под каким бы то ни было предлогом, каким бы то ни было соусом ни пытался бы хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных, эгоистических, "хорьковых" целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети", - подчеркнул он. "И работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья. Собственно, вы так и делаете", - сказал президент.

Путин потребовал жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия, "привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, а если их ловят за руку - раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений". И подчеркнул важность обеспечения безопасности в ходе думских выборов.

Президент отметил сокращение числа аварий за последние семь лет и смертности от ДТП - в прошлом году почти на 5 процентов, указав сосредоточиться на безопасности пешеходов, беспощадной борьбе с пьянством за рулем и нарушителями скоростного режима. "Эти три болевые точки, по сути, основные факторы смертности людей на дорогах, - сказал он. - 27 процентов погибших - это пешеходы, 26,9 процента - от пьяниц за рулем и 23,2 процента - из-за выездов на встречную полосу".

Еще одна задача - активнее пресекать хищение бюджетных средств, в том числе на борьбу с коронавирусом, жестко реагировать на попытки создания теневых схем и незаконного вывода капитала за рубеж. При этом надо усилить контроль за возбуждением уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательства, реагировать на злоупотребления "своевременно и жестко". Ситуацию в сфере миграционной политики президент назвал более прозрачной. При этом призвал ответственно подходить к допуску иностранных рабочих в Россию, ориентироваться на потребности экономики, защищая интересы граждан.

"На новый уровень должна выйти и борьба с наркобизнесом", - указал Путин. Хотя за 10 лет количество официально зарегистрированных наркоманов сократилось более чем на четверть, это не должно успокаивать. Нужно усилить борьбу с пропагандой наркотиков и их распространением через интернет.

Кто бы ни пытался бы хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных, эгоистических, "хорьковых" целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети

"По всей строгости закона будут наказаны те, кто пытается помешать, тем более агрессивно воспрепятствовать работе сотрудников правоохранительных органов", - заявил президент. Прорабатывается законопроект по защите их и родственников от любых угроз, в том числе в соцсетях, объявил он.

Глава МВД Владимир Колокольцев рассказал, что в прошлом году по инициативе министерства было заблокировано 100 тысяч экстремистских ресурсов, с участием МВД изъято около 20 тонн запрещенных веществ, пресечена деятельность примерно 10 тысяч лидеров и участников ОПГ, свыше 105 тысяч экономических преступлений. В полтора раза увеличилось число раскрытых IT-преступлений.