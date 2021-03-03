Путин призвал к беспощадной борьбе с пьянством за рулем

Беспощадно бороться с пьянством за рулем и нарушителями скоростного режима поручил президент, выступая на коллегии МВД.

"Во многом благодаря принятым мерам за последние семь лет на дорогах стало меньше аварий", - отметил Владимир Путин. Сокращается смертность в результате ДТП - в прошлом году практически на 5 процентов.

Президент попросил делать и дальше все для того, чтобы в дорожных авариях было как можно меньше пострадавших, указал сосредоточиться на обеспечении безопасности пешеходов, беспощадной борьбе с пьянством за рулем и нарушителями скоростного режима. "Эти три болевые точки по сути основные факторы смертности людей на дорогах, - сказал он и привел цифры: - 27 процентов погибших - это пешеходы, 26,9 процентов - от пьяниц за рулем и 23,2 процента - из-за выездов на встречную полосу".

Путин также указал постоянно держать в поле зрения наиболее опасные участки трасс, совершенствовать разметку, развивать системы дистанционного контроля автомобильного потока.