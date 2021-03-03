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03.03.2021 07:55
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: Три новых функции появились на Russpass

Текст: Любовь Проценко
Пользователям туристического сервиса Russpass стали доступны три новых удобных функции. Среди них авторизация через соцсети и возможность планировать сложные маршруты, покупая билеты сразу на несколько видов транспорта. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Она рассказала: "Во-первых, появилась опция составления комбинированных маршрутов. То есть туристы могут планировать сложные маршруты с использованием нескольких видов транспорта и в одном месте сразу покупать билеты на самолет, поезд и автобус. Вторая новая функция - интерактивная карта России с достопримечательностями, музеями, театрами и ресторанами. Она позволит наглядно изучить туристические предложения Москвы и других городов страны. Третье обновление - авторизация на Russpass через соцсети и популярные онлайн-сервисы".

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Благодаря возможности составлять комбинированные маршруты на Russpass пользователям не нужно заходить на несколько разных ресурсов, чтобы найти и забронировать билеты отдельно для каждого этапа путешествия. За них это сделает сервис. Он предложит оптимальный маршрут и транспорт - с учетом пожеланий туриста.

Интерактивная карта поможет путешественникам выбрать наиболее интересные локации и добавить их к запланированному маршруту. А авторизация в сервисе через крупнейшие отечественные и зарубежные онлайн-платформы делает его удобным как для пользователей из регионов, так и из других стран. Туристы могут зайти на Russpass через учетную запись "ВКонтакте", Facebook, Gmail, "Яндекс.Почта" или аккаунт на mos.ru.

Как подчеркнула заммэра, использование онлайн-инструментов в повседневной жизни - современный тренд. Цифровой вектор начинает превалировать и в туризме - люди охотнее выбирают билеты, гостиницы и экскурсии онлайн. Именно поэтому Москва вместе с другими регионами России развивает сервис Russpass. Это позволит привлекать новых туристов и уверенно конкурировать за турпоток, когда в мире будут сняты ограничения на международные поездки.

Цифровой туристический сервис Russpass создан по инициативе Правительства Москвы и запущен летом 2020-го. Недавно ему исполнилось полгода. За это время к его услугам обратились более 700 тысяч пользователей. Путешественникам доступно свыше 1,2 тысячи предложений, включая туры и авторские маршруты.

Соглашения о сотрудничестве с сервисом уже подписали почти все регионы России - 82 субъекта.

"Нижний Новгород и Москву связывает очень богатая история. Наше взаимодействие в сфере туризма и сегодня является для нас стратегическим, особенно в юбилейный для Нижнего Новгорода год - 800-летия! Я уверен, что наша совместная работа сделает праздник еще ярче", - отметил директор Департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Всего на данный момент у Russpass более 300 партнеров, включая около 100 туроператоров Москвы и других городов.

Справка "РГ"

Russpass - это цифровой помощник для туристов, позволяющий упростить все организационные вопросы. В одном месте можно составить собственный маршрут поездки по Москве и другим городам России, купить билеты не только на самолет, поезд или автобус, но и на экскурсии, в музеи и театры.

Проект курируют столичный Комитет по туризму и Департамент информационных технологий Москвы.

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