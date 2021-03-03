Смертность от ДТП в московских дворах за год выросла на 30 процентов. По статистике департамента транспорта с 2015 по 2020 год во дворах произошло около тысячи наездов на пешеходов, погибли более 60 человек. В 2019-м в таких ДТП мы потеряли 14 человек, а в 2020-м - уже 18. В этом году такие случаи тоже отмечены. В воскресенье, 28 февраля, водитель "Лексуса" задним ходом насмерть сбил пенсионерку во дворе на Балаклавском проспекте. Днем раньше задавили пенсионера около подъезда на улице Академика Арцимовича. Двор - не дорога, по которой мчатся тысячи машин, а место, призванное быть самым безопасным и спокойным входом в жилье, местом для общения с соседями, прогулок с детьми. Почему же количество несчастных случаев во дворах растет, есть ли способ предотвратить эти ДТП? Своим мнением на этот счет с корреспондентом "РГ" поделились эксперты.

Как рассказали в пресс-службе ЦОДД, у смертельных ДТП во дворах две основные причины: высокая скорость и плохая видимость. Пешеходы вынуждены обходить машины по проезжей части двора, рискуя попасть под движущийся транспорт. Специалисты ЦОДД предлагают расширить тротуары и поставить на них болларды - полусферы, защищающие тротуар от парковки. Также можно приподнять пешеходный переход между тротуарами, сделать четкой геометрию проезжей части, озеленить часть территории, разделив бесконечный поток припаркованных машин. Мест для машин станет немного меньше, но парковаться и отдыхать во дворах станет удобнее. Директор Проектного бюро "Урбан Стрит 14" и основатель центра "Здоровые города" Артем Герасименко подошел к решению вопроса с точки зрения архитектора. "Статистика показывает, что 78 процентов ДТП произошло в отдаленных районах, во дворах многоквартирных домов, имеющих длинные прямые внутриквартальные проезды, местом еще для половины аварий стали районы с застройкой средней плотности. Напрашивается вывод, что между ДТП и застройкой есть прямая связь, - говорит Герасименко. - Высотность и плотность застройки изменить сложно, остается менять "начинку" дворов". С этой целью эксперт предлагает взглянуть на опыт кварталов Нью-Йорка или Хельсинки, где дворы - это озелененные пространства с пешеходными дорожками и спортивными объектами, а все парковочные места вынесены за пределы жилых кварталов и расположены в многоэтажных паркингах или по периметру улиц. "Схожие картины скоро можно будет наблюдать в кварталах реновации, - сказал "РГ" Артем Герасименко. - Но в наиболее опасных дворах или там, где чаще происходят ДТП, а эти дома не попадают в программу реновации, нужно вводить дополнительные меры безопасности: уменьшать ширину проезжей части, да так, чтобы "лететь" по ней не рискнули даже лихачи. Затем упорядочить парковочные карманы и напоследок убрать транзитный поток".

78 процентов ДТП у домов происходит в "транзитных" проездах

Только как загородить двор от автомобилистов, объезжающих по дворам пробки на магистралях, он не уточнил. Зато уточнил другой дорожный эксперт, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ "Высшая школа экономики" Михаил Блинкин. "Транзитный проезд по дворам должен попасть в Кодекс об административных правонарушениях, причем как тяжелое нарушение, - рассказал он "РГ". - Все эти "транзитные дворы" хорошо известны. Нужно ввести на них систему фотовидеофиксации нарушения. Но это локальная мера, вопрос с сокращением числа ДТП более глубокий. Связан он с тем, что в Москве не решен вопрос резидентного размещения машин или, попросту говоря, ночлега автотранспорта. Пару лет назад проводилось исследование на этот счет. Выяснилось, что две трети машин стоят по ночам как попало, например, два колеса на пожарном проезде, а еще два - на тротуаре. Не думаю, что ситуация поменялась. Заставленные дворы и движущийся транзитный транспорт приводят к трагедиям и сотням мелких ДТП". Блинкин отметил, что решать вопрос с резидентным размещением автомобилей надо в ближайшее время, но не делать это слишком жестко. "Отличный пример решения вопроса с парковками есть в Токио, где ты не получишь госномер на машину, если нет документа, подтверждающего наличие для нее машино-места. Ряд европейских стран вводили схожие ограничения, у жителей восторга они не вызывают, но другого пути у мегаполисов нет", - продолжает Блинкин.

Кстати

В целом количество погибших в ДТП на 100 тысяч населения в столице с 2010 года сократилось более чем вдвое - с 6,6 в 2010-м году до 2,97 в 2020-м. Такие цифры прозвучали вчера на заседании президиума правительства Москвы, где обсуждались итоги работы транспортного комплекса столицы в 2020 году и задачи на 2021 год.