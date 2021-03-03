Школьники и студенты Удомли получили бесплатные автобусные проездные

328 учащихся школ города и студентов удомельского колледжа получили от Калининской АЭС бесплатные проездные билеты. Этот социально значимый проект стартовал в 2018 году и успешно реализуется уже четвертый год подряд. Благодаря ему ученики школ и студенты колледжа добираются до своих образовательных учреждений быстро, бесплатно и самое главное - безопасно.

"Бесплатные проездные билеты для учеников - это действенная и реальная помощь семьям, это настоящая забота о здоровье и безопасности детей,- рассказала директор удомельской средней школы №1 Елена Митякина. - Огромное спасибо Калининской АЭС от учеников и их родителей за такую значимую и важную поддержку".

Торжественное вручение проездных билетов состоялось 25 февраля в центре общественной информации КАЭС в ходе совещания с руководителями образовательных учреждений. В ходе встречи обсудили, в том числе, и улучшение механизма оказания шефской помощи в 2021 году, основной упор которой будет сделан на благоустройство территорий образовательных учреждений.