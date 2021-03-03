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03.03.2021 10:17
Рубрика: Происшествия

"Скопинский маньяк" вышел на свободу

Текст: Елена Шулепова (Рязань)
Фото: Youtube Фото: Youtube
Фото: Youtube

Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", вышел на свободу после 17 лет колонии строго режима. Он отправился на поезде из Саратовской области домой в рязанский Скопин, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

"Скопинскому" маньяку после освобождения запретят ночные прогулки

Рано утром он покинул ИК-4 в Саратовской области и уехал на поезде к месту проживания. В Скопине Рязанской области у него есть дом, куда, вероятно, он и вернется. На воле у Мохова родных нет - его мать умерла несколько лет назад.

В Пугачевском районном суде Саратовской области, куда в прошлом году обратилось с ходатайством об установлении надзора за Моховым ИК-4 УФСИН по Саратовской области, он характеризовался отрицательно. Хотя к труду относился удовлетворительно, но в общественной жизни принимал участие без энтузиазма. "На путь исправления не встал", - говорится в материалах суда.

По приезде в Скопин Мохов должен встать на учет в местном отделении полиции, два раза в месяц регистрироваться. Ему запрещено посещение массовых мероприятий и пребывание ночью на улице.

Мохов в сентябре 2000 года в Рязани похитил двух школьниц - 14 и 17 лет - и отвез их в Скопин. Более 3,5 лет он продержал девушек в подвале, где истязал их и насиловал. Одна из них дважды рожала детей, но оба раза мужчина их отбирал и подбрасывал разным людям. Сейчас эти дети находятся в приемных семьях. Спастись девушкам удалось почти чудом: обманув мучителя, одна из них смогла передать записку на волю. Их освободили из плена лишь в 2004 году. В 2005 году Мохов был приговорен к 17 годам колонии строго режима.

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