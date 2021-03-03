На экс-мэра Петропавловска-Камчатского завели новое дело о взятках

Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко стал фигурантом нового уголовного дела о взяточничестве. Об сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, с мая по август 2018 года представитель одной из коммерческих организаций передавал ему через посредников взятку частями. Общая сумма составила два миллиона рублей.

Взамен Иваненко обещал беспрепятственно принять выполненные работы по благоустройству города, приоритет при заключении муниципальных контрактов в будущем и общее покровительство. Одним из посредников во взяточничестве выступал родной брат мэра.

Сейчас Иваненко и его брат находятся в колонии за аналогичные преступления. В декабре прошлого года суд приговорил их к 5,6 и и 3,6 годам лишения свободы.