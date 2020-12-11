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11.12.2020 05:06
Рубрика: Происшествия

Экс-мэр Петропавловска-Камчатского отправится в колонию из-за взятки

Текст: Юлия Гарднер

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему мэру Виталию Иваненко и его брату по уголовному делу о получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает прократура Камчатки.

Задержанный за взятку бывший вице-мэр Евпатории арестован на два месяца

Установлено, что чиновник при посредничестве родственника и глав муниципальных казенных учреждений города получил от гендиректора ООО и индивидуального предпринимателя 900 тысяч рублей в качестве взятки. В обмен на это он обещал создать благоприятные условия для заключения муниципальных контрактов и договоров по содержанию дорог и благоустройству города.

Напомним, 19 ноября прошлого года Иваненко подал в отставку, ссылаясь на плохое здоровье. А вскоре стало известно, что он и его брат стали фигурантами уголовного дела. Решения суда Иваненко дожидался под домашним арестом.

Суд назначил экс-мэру наказание в виду пяти лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в четыре миллиона рублей.

Его брат отправится в исправительную колонию общего режима на три года и шесть месяцев, а также должен будет заплатить 2,2 миллиона рублей штрафа.

Приговор не вступил в законную силу.

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