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03.03.2021 10:33
Рубрика: Происшествия

Припаркованные машины помешали тушить пожар в Приморье, где погибли дети

Текст: Анна Бондаренко

Припаркованные возле дома автомобили помешали сотрудникам МЧС оперативно подъехать к многоэтажке на улице Нейбута, где произошел пожар и погибли двое детей, сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр Костенко.

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По его словам, вчера команда пожарных прибыла на место через шесть минут после поступления сигнала, но подъехать непосредственно к дому спецмашина не смогла - мешали припаркованные автомобили.

"В итоге личному составу пришлось взять в руки все оборудование и нести его до места развертывания, это заняло три минуты", - отметил Костенко, добавив, что позже жители перепарковали свои автомобили в соседние дворы, что позволило подъехать к дому.

В пресс-службе регионального Главка МЧС, в свою очередь, отмечают, что эта проблема во Владивостоке стоит очень остро, припаркованный вдоль домов и на подъездных дорогах транспорт сильно мешает проезду не только пожарных, но и других экстренных служб.

Вчера поздно вечером в 25-этажном доме по улице Нейбута произошел пожар в квартире, расположенной на 21 этаже. Погибли двое детей. По предварительным данным, они отравились угарным газом. СК РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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