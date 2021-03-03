Припаркованные машины помешали тушить пожар в Приморье, где погибли дети

Припаркованные возле дома автомобили помешали сотрудникам МЧС оперативно подъехать к многоэтажке на улице Нейбута, где произошел пожар и погибли двое детей, сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр Костенко.

По его словам, вчера команда пожарных прибыла на место через шесть минут после поступления сигнала, но подъехать непосредственно к дому спецмашина не смогла - мешали припаркованные автомобили.

"В итоге личному составу пришлось взять в руки все оборудование и нести его до места развертывания, это заняло три минуты", - отметил Костенко, добавив, что позже жители перепарковали свои автомобили в соседние дворы, что позволило подъехать к дому.

В пресс-службе регионального Главка МЧС, в свою очередь, отмечают, что эта проблема во Владивостоке стоит очень остро, припаркованный вдоль домов и на подъездных дорогах транспорт сильно мешает проезду не только пожарных, но и других экстренных служб.

Вчера поздно вечером в 25-этажном доме по улице Нейбута произошел пожар в квартире, расположенной на 21 этаже. Погибли двое детей. По предварительным данным, они отравились угарным газом. СК РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.