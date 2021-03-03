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03.03.2021 09:27

Приготовьтесь оплатить

Просто так припарковать автомобиль в центре приволжской столицы станет очень сложно
Текст: Михаил Баранов (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 45(8396)
Только каждый десятый нижегородец выразил готовность отказаться от поездки на личном авто и пересесть на общественный транспорт после введения платной парковки.
Не все нижегородцы согласны оплачивать парковку даже по минимальным расценкам. Фото: Максим Блинов/РИА Новости Не все нижегородцы согласны оплачивать парковку даже по минимальным расценкам. Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Не все нижегородцы согласны оплачивать парковку даже по минимальным расценкам. Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Таковы результаты социологического опроса, проведенного по инициативе дискуссионного клуба Общественной палаты Нижнего Новгорода (ОПНН) в конце февраля. Положительное отношение к платным парковкам, хоть и с различными условиями, высказали 37,5 процента из 800 опрошенных горожан, отрицательное мнение выразили 38,9 процента респондентов.

Фото: Мэрия Белгорода
В Белгороде платные парковки заработают по-новому

Сторонников и противников платных парковок, о скором введении которых "РГ-Неделя" рассказала в статье "Стоянка по счетчику" в номере от 23 декабря прошлого года, оказалось практически поровну. Напомним, что мэрия приволжской столицы планирует создать до 7,4 тысячи платных парковочных мест по 119 адресам, а деньги, собранные с автовладельцев, направить на развитие дорожной сети города.

- Чтобы машины не стали парковать во дворах, мэрия сделает специальную инструкцию, как официально установить там шлагбаумы. Инвалидам можно будет просто ставить авто, номер которого есть в специальном реестре. Для мэрии готовится предложение по созданию перехватывающих парковок на подъездах к историческому центру города. Точных сроков введения до сих пор нет, главное - что не в этом году. Ряд ресторанов и других организаций готовы оплачивать парковку своим клиентам, - подвел главные итоги заседания дискуссионного клуба Андрей Вовк, член ОПНН.

На их основании будет составлено письмо с предложениями и пожеланиями экспертов, которое направят в администрацию Нижнего Новгорода.

А как у соседей?

Власти Кирова не поленились эвакуировать большегруз с прицепом, припаркованный в зоне действия запрещающего знака. В конце февраля КамАЗ, стоявший в районе стадиона "Машиностроитель" на Октябрьском проспекте, переместили на штрафстоянку. "Мероприятия по эвакуации мы провели в два этапа. Сначала на штрафстоянку был транспортирован прицеп, затем сам грузовик", - говорит начальник отдела транспорта городской администрации Данил Чикилев. Как сообщают в мэрии Кирова, крупные "подснежники" наиболее часто можно увидеть на улицах Дзержинского, Андрея Упита и проспекте Строителей. Работа по эвакуации грузовых автомобилей будет продолжена.

В регионах Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород ПФО Кировская область Киров

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