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03.03.2021 19:33
Рубрика: Происшествия

На Урале задержан подросток, подозреваемый в убийстве своей семьи

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Сотрудниками полиции в Екатеринбурге задержан житель Пермского края, подозреваемый в убийстве с особой жестокостью двух и более лиц, в том числе малолетнего (часть2 статьи 105 УК РФ).

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Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, возможный преступник скрылся с места преступления, поэтому в ходе оперативно-розыскных мероприятий были направлены соответствующие ориентировки в соседние регионы. В результате подозреваемый был задержан в одном из хостелов в центре Екатеринбурга.

Тела женщины и двоих несовершеннолетних детей, 13-летней дочери и 16-летнего сына, с признаками насильственной смерти были обнаружены 2 марта в частном доме поселка Октябрьский.

По данным СК РФ, в совершении тройного убийства подозревается сын погибших - молодой человек 2004 года рождения. Сейчас подросток доставляется в СУ СК России по Пермскому краю для необходимых следственных действий.

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