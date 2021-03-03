На Урале задержан подросток, подозреваемый в убийстве своей семьи

Сотрудниками полиции в Екатеринбурге задержан житель Пермского края, подозреваемый в убийстве с особой жестокостью двух и более лиц, в том числе малолетнего (часть2 статьи 105 УК РФ).

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, возможный преступник скрылся с места преступления, поэтому в ходе оперативно-розыскных мероприятий были направлены соответствующие ориентировки в соседние регионы. В результате подозреваемый был задержан в одном из хостелов в центре Екатеринбурга.

Тела женщины и двоих несовершеннолетних детей, 13-летней дочери и 16-летнего сына, с признаками насильственной смерти были обнаружены 2 марта в частном доме поселка Октябрьский.

По данным СК РФ, в совершении тройного убийства подозревается сын погибших - молодой человек 2004 года рождения. Сейчас подросток доставляется в СУ СК России по Пермскому краю для необходимых следственных действий.