"Собственники предприятий должны нести ответственность за неизбежный вывод из эксплуатации своих производств и ликвидацию накопленного вреда, - отметила вице-премьер Виктория Абрамченко. - Мы исходили из необходимости закрыть лазейку, позволяющую собственникам бросать такие промышленные предприятия".

Ключевое нововведение - получение заключения об оценке вреда окружающей среде, причиненного компанией. Без этого документа будет невозможно исключить опасные производства из государственного реестра, снять их с госучета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, продать, преобразовать или подвергнуть банкротству. Выдавать эти заключения будет, по всей видимости, минприроды.

"Все больше на слуху ситуации, когда опасный промышленный объект является банкротом и не стоит практически ничего, а его рекультивация стоит дорого, как, например, в Усолье-Сибирском, - объясняет глава минприроды Александр Козлов. - Ликвидация таких объектов осуществляется за счет государства, но таких ситуаций возникать не должно. Поэтому разработан данный законопроект. Он предупредит накопление вреда окружающей среде, не допустит появления новых горячих экологических точек. Новые предприятия будут обязаны включать в проектную документацию мероприятия по ликвидации вреда. А для действующих предусмотрены переходные положения и сроки, в которые они должны разработать планы мероприятий по ликвидации вреда. Далее к ним будут применяться требования по финансовому обеспечению этих мероприятий". Это может быть сделано с помощью банковской или независимой гарантии, договора страхования, резервного фонда, отмечают в минприроды.

Для выявления, оценки или ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде будут аккумулироваться деньги, поступающие в виде платы за негативное воздействие на природу, административных штрафов и платежей по искам о возмещении вреда.

Поводом для разработки законопроекта стала ситуация на площадке комбината "Усольхимпром" в Усолье-Сибирском. Для устранения экологических последствий на территории оставшегося без собственника предприятия, где остались ртуть и прочие опасные вещества, потребовалось привлекать армию, "Росатом" и другие структуры. Общая стоимость работ оценивается в 2 млрд рублей. Всего в России выявлено 88 подобных объектов, их ликвидация запланирована до 2024 года.