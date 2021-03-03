В Иркутске задержали начальника колонии и сотрудника СИЗО

В Иркутске в ходе расследования уголовного дела об издевательствах над заключенными задержаны начальник ИК-6 и руководитель оперативного отдела СИЗО-1, сообщает ФСИН России.

Сейчас в Приангарье работает группа сотрудников центрального аппарата ФСИН. Они проверяют деятельность регионального управления - расследование ведется по факту применении насилия осужденными к двум другим заключенным. Эта проверка инициирована после жалоб родственников заключенных на издевательства в отношении осужденных и на бездействие сотрудников пенитенциарных учреждений.

Как заявил недавно директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, по ситуации в областном управлении уже опрошено 1 145 человек, установлено 41 лицо, причастное к совершению насилия, выявлено 75 потерпевших и примерно 90 очевидцев насилия.

Ранее сообщалось, что начальника СИЗО-1 Иркутска, где арестованные издевались над сокамерником, уволили.