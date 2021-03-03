В Туве завели дело о гибели женщины, которую растерзали дворовые собаки

В Туве сотрудники Следственного комитета РФ по региону возбудили уголовное дело после гибели жительницы Кызыла, на которую напали собаки. Как сообщает пресс-служба СУ СК, по результатам процессуальной проверки дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как уже сообщалось, около 23 часов вечера 1 марта на окраине Кызыла была обнаружена 35-летняя женщина с многочисленными рвано-укушенными ранами конечностей. К сожалению, спасти ее не смогли - вскоре она умерла в Республиканской больнице № 1 от потери крови и болевого шока. Следователи установили, что в районе левобережного дачного массива на потерпевшую напали три собаки. Хозяева содержали их во дворе своего дома без привязи.

Сейчас следователи ожидают результаты судебно-медицинской экспертизы, назначенной для установления причины смерти пострадавшей. Устанавливаются все подробности происшествия, расследование уголовного дела продолжается.