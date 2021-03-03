Екатерина Дзалаева - самый старший почтальон России - живет в Цейском ущелье республики. Она уже 53 года разносит газеты и пенсии в отдаленные горные поселки.

Екатерина Дзалаева: Когда приношу людям газеты и письма, все очень рады. Фото: Владимир Аносов/РГ

Тот, кто впервые видит эту женщину, поражается ее энергичности и жизнерадостности. На протяжении полувека три раза в неделю Екатерина Цахановна отправляется по крутым пикам с толстой сумкой через плечо - из поселка Бурон в Цей, проходя 12 километров в одну сторону. При этом Бурон находится на высоте 1200 метров над уровнем моря, а Цей - на тысячу метров выше.

О ее необыкновенной судьбе мы писали полтора года назад ("Почтальон Цейского ущелья" - "РГ-Неделя", 26.06.2019). Кстати, в прошлом году Дзалаева стала победительницей всероссийского конкурса "Почты России" "Человек года".

Накануне праздника корреспондент "Российской газеты" позвонил Екатерине, поздравил с днем рождения и узнал, как у нее обстоят дела

В пандемию коронавируса - весной, летом и осенью 2020 года - Дзалаева находилась дома на карантине. Говорит, соблюдала все меры предосторожности - носила маску, перчатки, особо никуда не выходила и, к счастью, не заболела.

И вот в январе она вернулась на почту.

- Какие впечатления были от первого дня работы после длинной пандемии? - спрашиваю у Екатерины Цахановны.

- О, мне было весело и легко работать, - отвечает Дзалаева. - Я ведь пошла по своему обычному маршруту. Всегда приятно, когда встречаешься с людьми, общаешься, рассказываешь свои истории и узнаешь новости. Когда приношу газеты и письма, все очень рады. Что вы! Это настоящий праздник для людей. Особенно в прежние годы, когда не было ни связи, ни интернета. А дома сидишь, словно в тюрьме!..

Еще я спросил Екатерину Цахановну, что она хочет пожелать перед праздником читателям нашей газеты?

- Я прожила долгую жизнь и к Международному женскому дню хочу пожелать всем жить мирно - чтобы всегда имелась работа и всегда хватало здоровья! Поверьте, это очень важно. Любите друг друга и заботьтесь о своих близких! - сказала Дзалаева.

Родные новости

Когда Екатерина Цахановна впервые отправилась по своему маршруту - в далеком 1968 году - в такие поселки, как Цей, еще не ходил регулярный транспорт. Поэтому почту доставляли пешком. Теперь все изменилось. Однако жители отдаленных горных поселков все так же ждут в гости Дзалаеву, потому что почтальон для них - это связь с внешним миром и те новости, которые не покажут по телевизору.