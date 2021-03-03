Решение неожиданное, но не лишенное изящества: одна беда компенсирует другую. Да и далеко ездить для исполнения наказания не придется. Алиментщики есть везде, и борщевик в Ленинградской области тоже есть везде.

Прошлым летом такой подход уже опробовали в Тельмановском сельском поселении (Тосненский район Ленобласти). Здесь прошла акция "Не заплатил алименты - скоси борщевик". Нерадивые родители уничтожали сорняк по берегам реки Ижоры. Выкашивание - это, конечно, малоэффективный способ борьбы с живучим борщевиком. Но другого варианта нет - возле водоемов уничтожать его химическими методами нельзя. Надо сказать, занятие это непростое: борщевик ядовит и вызывает серьезные ожоги, поэтому косить его можно только в костюме, закрывающем все тело и лицо.

Наказание борщевиком, конечно, никак не влияет на сумму долга по алиментам. Деньги все равно надо будет выплатить, но плюс к этому придется потрудиться на обязательных работах - до 150 часов.

На практике это работает так. Если должник игнорирует исполнительное производство по выплате алиментов, составляются протоколы об административном правонарушении (статья 5.35.1 КоАП РФ). Оно чревато штрафом или обязательными работами. Следующий шаг - возбуждение уголовного дела (статья 157 УК РФ). В этом случае умышленная неуплата алиментов может обернуться наказанием от исправительных работ до лишения свободы на один год.

Впрочем, до реального лишения свободы доходит крайне редко. Обычно на этом этапе даже самые злостные и убежденные алиментщики пугаются и полностью гасят свой долг. Например, недавно житель Вологодской области, который много лет скрывался от приставов, под угрозой уголовного дела выплатил сразу 400 тысяч рублей. Хотя до этого утверждал, что нигде не работает и денег на собственных детей у него нет.

Что касается борщевика, это давняя головная боль почти для всех регионов России. Недавно в Научном центре изучения Арктики заявили, что семена этого сорняка занесены даже на Ямал, что в перспективе может нанести существенный вред хозяйству коренных малочисленных народов Севера. Борщевик не только ядовит, но и очень живуч. Он выносит засуху и морозы до минус 50, не подвержен болезням, подавляет рост других растений, без труда захватывает огромные территории.

Интересно, что статус сельскохозяйственной культуры борщевик утратил сравнительно недавно - в 2015 году. Тогда же с ним началась борьба как с сорным растением. Ситуация к тому времени была крайне запущенная. Но мало-помалу земли удается отвоевывать. Так, в Ленинградской области каждый год удается освобождать от борщевика около восьми тысяч гектаров. В этом году стоит ждать рывка. Во всяком случае, на борьбу с борщевиком предполагается направить 65 миллионов рублей - в два с половиной раза больше, чем в 2020-м.

Прямая речь

Екатерина Корман, юрист:

- Виды общественных работ определяются органами местного самоуправления по согласованию с приставами. Обычно они не требуют специальной подготовки. Это может быть чистка тротуаров от снега, уборка листьев, сбор мусора и так далее. Таким образом, теоретически борьба с борщевиком тоже может являться видом обязательных работ. Единственная сложность заключается в том, что это растение весьма ядовито. Поэтому работникам понадобится специальная экипировка. На мой взгляд, трудность может заключаться в логистике. График общественных работ согласовывается приставом с должниками, так как, согласно Административному кодексу, обязательные работы могут выполняться только вне времени работы или учебы наказанного и составлять не более двух часов в будни и четырех в выходные. Возникает вопрос: кто и как будет доставлять эту экипировку в поля к конкретному времени?

Просто так отказаться от борьбы с борщевиком алиментщик, отбывающий административное наказание, не сможет. Обязательные работы не назначаются только беременным, женщинам, у которых есть дети до трех лет, а также инвалидам первой и второй групп, военнослужащим и некоторым категориям госслужащих. Тем, кто не попадает в перечисленные категории, придется надевать экипировку и отправляться косить сорняк. В общем, ждем чистых полей и закрытых исполнительных листов.

Цифры

175,5 миллиона рублей взыскано с родителей-алиментщиков судебными приставами Ленинградской области в 2020 году.