В Северодвинске возбудили дело после падения наледи рядом с девочкой

В городе Северодвинске Архангельской области возбудили уголовное дело по факту падения снега и наледи с крыши дома №55 по улице Торцева рядом с проходившей по тротуару девочкой.

Как сообщили в региональном следкоме, фигурантом дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, стала мастер управляющей компании. По данным следствия, она не организовала своевременную проверку и очистку крыши дома от снега и льда. Не было и контроля за выполнением необходимых мероприятий.

Это создало реальную угрозу для жизни и здоровья людей, полагают следователи.

Большая снежная глыба 1 марта сорвалась с крыши дома и упала совсем рядом с девочкой младшего школьного возраста. Она не пострадала, но все могло закончиться печально. Происшествие записал видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля. Запись разошлась по социальным сетям и СМИ.

Прокуратура начала проверку. Руководителей северодвинских УК вызвали в администрацию города. Директор организации, которая управляет домом №55 по улице Торцева, сослалась на то, что 1 марта он не попал в график работ.