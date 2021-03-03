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03.03.2021 14:35
Рубрика: Культура

"Конь в пальто" и "Памятник кошельку"

Две кубанские скульптуры вошли в сотню необычных памятников России
Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 45(8396)
Участники состоявшегося на сайте проекта "скульпТУТУра" конкурса создали виртуальную энциклопедию монументов, которые могут привлечь внимание туристов во всех регионах. В топ-100 вошли и два арт-объекта, расположенных на территории края. Сочинский "Конь в пальто" занял 91-е место, а краснодарский "Памятник кошельку" расположился на 99-м.
Говорят, если посидеть на "Памятнике кошельку", он обязательно принесет удачу в финансовой сфере. Фото: Владимир Аносов/РГ Говорят, если посидеть на "Памятнике кошельку", он обязательно принесет удачу в финансовой сфере. Фото: Владимир Аносов/РГ
Говорят, если посидеть на "Памятнике кошельку", он обязательно принесет удачу в финансовой сфере. Фото: Владимир Аносов/РГ

По словам Сергея Пищулова, автора идеи конкурса, этот своеобразный путеводитель "поможет путешественникам найти интересные точки притяжения, а местным властям даст повод задуматься над способами повышения привлекательности края".

Фото: vdnh.ru
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Конь из популярной поговорки сидит на стуле, закинув ногу на ногу, держит в левой "руке" бокал, а в зубах - трубку. Он расположился на улице Театральной недалеко от Зимнего театра, рядом со зданием одного из правоохранительных ведомств. По городской легенде, коня усадили именно там, потому что через закрытую дверь на звонок сотрудники учреждения постоянно интересуются: "Кто?" Вот памятник и стал "металлическим" ответом на популярный вопрос.

Монумент изготовлен из водопроводной трубы большого диаметра и весит более 80 килограммов. Памятник открыли к началу летнего курортного сезона 2007 года, его автор - скульптор Акоп Халафян. Кстати, буквально в одной остановке, возле здания Художественного музея, выставлена основная коллекция его нержавеющих произведений - "Бременские музыканты", "Квартет" и "Осел, собака, кот и человек".

Туристы по пути на пляж любят фотографироваться с конем, садясь к нему на колени или обняв за шею.

"Памятник кошельку" появился на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской в центре столицы Кубани в сентябре 2008 года. Его подарил к 215-летию Краснодара пожелавший остаться неизвестным скульптор, решив таким образом воздать славу легендарному кошельку советского типа (или, как его часто называют, "бабушкиному").

Сочинский конь изготовлен из водопроводной трубы большого диаметра и весит более 80 килограммов. Фото: sochisite.su

Как выяснилось, он является копией памятника, который установлен в австралийском Мельбурне в 1994 году. Благодаря гранитным "складкам" создается иллюзия, будто перед вами настоящий, только очень большой кошелек. Имитацию застежки мастер изготовил из нержавеющей стали. Вес этого чуда - больше тонны, габариты - 2,1 на 1,1 метра, высота - около 50 сантиметров.

"Если посидеть на "Кошельке" и потереть об него купюру - финансы перестанут петь романсы, а начнут заполнять портмоне, банковскую карту или сберкнижку", - обещал во время церемонии открытия монумента тогдашний мэр краевого центра Владимир Евланов.

Так, между прочим, и получилось: сегодня к "Памятнику кошельку" суеверные люди (да и не только) норовят прикоснуться и даже сесть на него, надеясь привлечь деньги и богатство.

Кстати

Самыми необычными памятниками страны жители признали скульптуру "Свидание" в Курске, "Памятник тувинской письменности" в музее-заповеднике "Белдир-Кежии" Республики Тыва и "Памятник Комару - хранителю Сибири" в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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