Что же позволило мегаполису сделать такой рывок и стать самым востребованным и желанным мегаполисом страны? И согласны ли сами горожане с такой оценкой экспертов?

Рейтинг составлен авторитетным институтом территориального планирования "Урбаника", специалисты которого проанализировали стоимость жизни в расчете на среднюю для каждого населенного пункта зарплату и качество среды. За основу взяты данные за 2019 год (официальные социальные и экономические показатели за минувший год пока не опубликованы).

Довольно неожиданное лидерство Краснодара в топ-100, по словам управляющего партнера института Федора Конькова, связано со следующими факторами. Так, в столице Кубани, чтобы накопить на покупку однокомнатной квартиры площадью 40 квадратных метров, нужно откладывать среднюю (для города) зарплату в течение 4,1 года. А вот для приобретения такой же, например, в Москве или Питере (причем далеко не в самом престижном районе) необходимо копить уже около восьми лет. Этот показатель наглядно отражает не только обеспеченность жильем, но и высокую зарплату и вообще уровень жизни. При этом город еще и занимает первое место в стране по числу торговых площадей на душу населения.

- Краснодар обладает объективными, данными природой и географическим положением, преимуществами, - говорит Коньков. - Тут тепло и солнечно, рядом черноморские курорты, а недорогие натуральные продукты доступны весь летний сезон, который длится очень долго по сравнению с другими регионами. К тому же по стоимости потребительской корзины Краснодар занимает 26-е место в стране, покупки квартиры - 39-е, услуг ЖКХ - 56-е.

А всего десяток лет назад посетившие город эксперты дружно именовали его "большой деревней, в которой вдруг появилось много денег, и ее начали активно застраивать". Что, впрочем, было недалеко от истины. Столица Кубани до сих пор отличается хаотичной застройкой, здесь еще часто можно встретить старенькие хибары, расположившиеся рядом с элитными новостройками.

"Тут тепло, рядом черноморские курорты, а недорогие продукты доступны весь летний сезон, который длится очень долго"Однако все признают: за последние годы "собачкина столица" преобразилась кардинально. Сменился даже ее главный символ: знаменитый кинотеатр "Аврора" уступил место футуристическому парку "Краснодар". Теперь гостей в первую очередь везут именно сюда: изумительной красоты парк с ландшафтным дизайном, фонтанами и аттракционами создан на деньги частного инвестора. Парк уже даже признан одним из лучших мест отдыха в России. От прогулки по аллеям, где деревья будто парят в воздухе, где в прудах плавают разноцветные рыбки, а дети веселятся у фонтанов, дух захватывает.

- Последние годы Краснодар растет чрезвычайно стремительными темпами, прибавляя по 100 тысяч человек в год. Сюда на постоянное место жительства переезжают в основном из регионов Дальнего Востока и Крайнего Севера, - говорит мэр Евгений Первышов. - Там, где раньше были пустыри, буквально на глазах вырастают высотные комплексы. Однако новые районы требуют и соответственной социальной инфраструктуры - дорог, школ, больниц...

Тут мегаполис столкнулся с глобальными проблемами, вызывающими крайнее недовольство местных жителей. Население краевого центра за десять лет выросло практически в два раза, и сегодня Краснодар официально признан городом-миллионником. При этом его инфраструктура оказалась явно не готова к столь быстрому росту. И вот уже город недавно "прославился" на всю страну самым большим числом параллельных первых классов в одной из школ. Их оказалось 33 - от "А" до "Я", потому что учебных заведений катастрофически не хватает.

Местные дороги не рассчитаны на такое число машин: на многих улицах можно попасть в автомобильную пробку даже ночью и простоять несколько часов. Еще хуже после сильного дождя - в образовавшихся лужах можно хоть на лодках плавать, ливневка не справляется с потоками воды.

Индикатором проблем инфраструктуры стал пожар, произошедший в сентябре 2020 года в Музыкальном микрорайоне. К пылавшей многоэтажке из-за плохой дороги и наставленных вокруг комплекса машин с трудом добрались спасатели. В результате полностью выгорело 90 квартир. Оказалось, что застройщик решил сэкономить и не выполнил элементарных требований пожарной безопасности. А квартиры все равно раскупили как горячие пирожки.

Любопытно, что после появления этого рейтинга один из жильцов Музыкального выложил видео, свидетельствующее об ужасном состоянии дорог, сопроводив его такими словами: "Вот он, комфорт России-матушки..."

Стараясь решить эти проблемы, мэрия вынуждена срочно принять новый генплан развития Краснодара, а также впервые за много лет взяться за прокладку новых трамвайных линий и через суды изымать земельные участки у застройщиков, которые не хотят вместе с жилыми высотками строить школы и поликлиники.

Для рядовых горожан школы и транспорт, наверное, важнее места в рейтинге. Но звание самого комфортного города страны самолюбию жителей "собачкиной столицы", конечно, льстит...

Мнение

Юрий Рысин, главный архитектор Кубани (2002-2020 годы):

- В том, что Краснодар признали самым комфортным городом в стране, нет противоречий с проблемами, которые накопились в мегаполисе. Скорее, одно связано с другим. Да, по климату, близости к курортам, качеству обслуживания и питания - одна из лучших точек в стране. Но в этом же и минусы - многие сюда хотят попасть, что ведет к перенаселенности. Уже сейчас население Краснодара, по данным МВД и миграционной службы, составляет 1,3 миллиона человек, а вместе с пригородами и станицами-спутниками можно насчитать и все полтора миллиона. Поэтому город не справляется с огромными потоками транспорта - улицы не были на это рассчитаны.

Чтобы решить проблему, нужно расширять сеть общественного транспорта, в первую очередь трамвайную (мэрия это уже делает). Нужно увеличивать количество парковок для автомобилей в центре, строить объездные и кольцевые дороги, убирать грузовой транспорт с улиц. Не хватает и зеленых зон. Хотя по новому генплану в столице Кубани запланировано 3600 гектаров зеленых насаждений - власти работают над решением и данной проблемы. Не надо забывать, что центральные кварталы проектировались еще в 19 веке и являются очень тесными по современным меркам.

Точка зрения

Алексей Коренев, аналитик группы компаний "Финам":

- Краснодар - самый быстрорастущий мегаполис страны. Но привлекательность города выливается в колоссальные проблемы. Например, только за 2020 год недвижимость в Краснодаре выросла в цене на 30 процентов. И если приезжие деньги на такие дорогие покупки накапливали десятилетиями, то у местных жителей, с их более скромными зарплатами, подобной возможности нет. Они зачастую просто не могут купить жилье в родном городе. А девелоперы, как правило, стремятся экономить и возводить новостройки без социальной инфраструктуры. В некоторых районах нет школ и поликлиник, а из-за обилия автомобилей даже и припарковаться негде. При таком строительстве возникают проблемы с ЖКХ. Водопроводные и тепловые трубы не справляются с нагрузкой, что приводит к постоянным авариям. Благо, власти оперативно устраняют такие ЧП - обычно в течение суток.

В рейтинге Института территориального планирования "Урбаника" вместе с Краснодаром в первую пятерку по комфортности для жизни городов России также вошли Сургут, Тюмень, Санкт-Петербург и Москва. На последнем месте оказалась Чита. А самыми доступными по стоимости жизни на среднюю зарплату стали Сургут, Мурманск и Тюмень.

С подачи Маяковского

Название "собачкина столица" закрепилось за Краснодаром после публикации стихотворения Владимира Маяковского в 1926 году. Назвал он его просто - "Краснодар". Но, описывая город, поэт основное внимание уделил многочисленным дворняжкам, которых встретил на улицах. Завершается произведение словами: "Это ж не собачья глушь, а собачкина столица".