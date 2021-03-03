Мэр Геленджика Алексей Богодистов госпитализирован с COVID-19

Глава администрации Геленджика Алексей Богодистов заразился COVID-19 и попал в больницу. Об этом 39-летний мэр города-курорта сообщил сегодня в своем Telegram-канале.

"Врачи настояли на моей госпитализации в стационар, - написал он. - Диагноз - коронавирусная инфекция. Изолирован. Лечусь. Честно говоря, не ожидал, что, соблюдая все профилактические меры, где-то все же поймаю эту инфекцию. Пока работаю удаленно. Берегите себя и своих близких. Всем желаю здоровья".

Как ранее писала "РГ", в прошлом году с COVID-19 был госпитализирован мэр Краснодара Евгений Первышов, который успешно вылечился.