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03.03.2021 16:22
Рубрика: Власть

Назван возможный срок проведения Ялтинского экономического форума

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) 2021 могут перенести на осень нынешнего года. Об этом на пленарном заседании VI Международной конференции "Арктика - 2021" сообщил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, передает ТАСС.

Фото: РИА Новости
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- Всех приглашаю приехать на ЯМЭФ, - сказал Мурадов. - Он из-за пандемии перенесен на осень, скорее всего, это будет начало октября. Такое решение в ближайшее время, я думаю, будет оглашено.

Постпред президента в Крыму напомнил, что на форуме 2019 года ЯМЭФ посетили представители 71 страны, что, по мнению Мурадова, - самое объективное подтверждение существующей возможности обходить санкции ЕС и США. Вице-премьер также отметил, что онлайн-формат не может заменить живого общения на площадке форума, поэтому его полноценное проведение запланировано на будущую осень. Скорее всего, высказал предположение Мурадов, ЯМЭФ-2021 состоится в октябре.

Напомним, регулярные международные экономические форумы проводятся в Ялте с 2015 года. В 2019 году для этих целей Крым посетила 807 зарубежных делегаций, а количество участников и гостей форума превысило 4,5 тысячи человек. На его площадке были подписаны более 100 инвестиционных соглашений общим объемом свыше 215 миллиардов рублей. Не менее значимой стала поддержка Крыма в международных деловых кругах.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса ЯМЭФ сначала перенесли на октябрь, а позже было принято решение отсрочить его проведение до 2021 года.

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