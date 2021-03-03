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03.03.2021 14:27
Рубрика: Общество

В Сочи стартовала масштабная экспедиция вдоль всех границы страны

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба образовательного центра "Сириус" Фото: Пресс-служба образовательного центра "Сириус"
Фото: Пресс-служба образовательного центра "Сириус"

Сегодня, во Всемирный день дикой природы, из "Сириуса" стартовала масштабная патриотическая экспедиция вокруг страны Русского географического общества (РГО) "РоссиЯ".

Фото: Из архива поисковой экспедиции "Долина"
Поисковая экспедиция "Долина" отмечает 33 года со дня основания

Она организована совместно с Федерацией спортивного туризма России и в партнерстве с образовательным центром и лицеем "Сириус". Проект станет беспрецедентным по протяженности и задачам путешествием вдоль границ нашей страны.

За 283 дня участники преодолеют более 34 тысяч километров и посетят 50 российских субъектов. По пути запланировано несколько встреч путешественников с участниками образовательных программ региональных центров, работающих по модели "Сириуса".

Из Сочи до Мурманска через Крым участники проедут на велосипедах. От Мурманска до Владивостока пройдут на ледоколе по Северному Морскому пути. Далее - на автомобилях до Бурятии. Оттуда начнется большой пешеходный этап через хребет Саян, затем сплав по горным рекам. Экспедиторы побывают в Тыве, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Архызе, Кавказском биосферном заповеднике. Экспедиция завершится в конце декабря в Сочи.

- Мы очень рады, что эта экспедиция стартовала из "Сириуса", где последние пять лет происходит взаимодействие многих регионов, - рассказал заместитель руководителя Фонда "Талант и успех" Алексей Горбачев. - Мы бы хотели, чтобы не только те ребята, кто приезжает к нам, знакомились между собой. Наша идея - в рамках проекта объединить все регионы, чтобы каждый ребенок имел возможность пообщаться с другими школьниками из любого уголка страны.

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Участниками стали руководитель экспедиции, путешественник, директор Центра туризма и экскурсий Кубани, член регионального отделения РГО Константин Мержоев, хронометрист и заведующий хозяйством Елена Галко, оператор Александр Кащеев, фотограф Юрий Дерезюк, ремонтник и заведующий снаряжением Федор Усенко, геоморфолог Егор Туляков, журналист Рустам Сиразетдинов, медик Александр Коновалов и блогер Никита Ярков. На отдельных этапах к группе присоединятся представители регионов, которые хорошо ориентируются на местности и смогут показать малоизученные места.

Кстати, за походом можно наблюдать практически в режиме реального времени - экспедиторы планируют выкладывать все происходящее в соцсетях. Кроме того, путешественники снимут документальный фильм, исследуют флору и фауну регионов, а также изменение психологического состояния участников длительного похода.

В регионах Общество Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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