Завершился XIV фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи

Юрий Башмет затеял фестиваль искусств в зимнем Сочи, когда еще не было суеты Олимпиады и имиджа главного российского курорта, ныне набитого отдыхающими даже в феврале. Фестиваль выстраивался трудами "Солистов Москвы", оркестра "Новая Россия" и приглашенных звезд, причем с первых шагов с легкой руки Русского концертного агентства он ориентировался на "все жанры, кроме скучного", разнообразя академическое исполнительство музыкальными спектаклями с заскоком в балет, танец, фолк, джаз, далее по списку.

Скучно не было никогда. На этот раз тоже: вновь показали любовно сделанный Константином Хабенским и Юрием Башметом спектакль "Не покидай свою планету" по "Маленькому принцу" Экзюпери, балетный гала в честь Улановой, 9 мировых премьер, в том числе написанную по заказу сочинского фестиваля пьесу The Flight of Bitter Water ("Исход горькой воды") Шарлотты Брей о пандемии. Сенсацией обещал стать финал десятидневки, где в три вечера уместился "Гамлет" с тандемом Евгения Миронова и Юрия Башмета за пультом "Новой России"; гала классической оперы мировой звезды Ильдара Абдразакова и коллег сопрано Елены Стихиной и меццо Олеси Петровой. Плюс гала стажеров вокального департамента Зимнего фестиваля под кураторством шефа Молодежной оперной программы Большого Дмитрия Вдовина - новую поросль академистов учили упомянутые выше звезды на пике формы и другие столпы профессии, в том числе многолетний концертмейстер Ла Скала Мзия Бахтуридзе и маэстро Джанлука Марчано. Плюс заключительный концерт с вереницей солистов и дебютом нового состава Юношеского оркестра России, игравших как на духу. Не спрашивайте, как уместилось.

Горяченные монологи, ужас разочарования и невидимая покорность року резко упрощают всех прежних Гамлетов

Главное впечатление финала - Гамлет Миронова. Равно погруженный в странности мироустройства и собственные рефлексии, он образцовый неврастеник нашего времени с его обсессивно-компульсивным синдромом за каждым вторым и размытым каноном поведенческой нормы. Его горячечные монологи, легкость перелета в речь Полония и Лаэрта, ужас разочарования и жесткая невидимая как wi-fi шекспировская покорность року - резко упрощают всех прежних гамлетов. И тут возникает Шостакович - нежданно монументальный, изобразительный, тяжелый. Только однажды, в сцене мышеловки, он соразмерно этому Гамлету звучит вкрадчиво, что тут же объяснили титры: это фрагмент музыки к спектаклю 1932 года Николая Акимова в Вахтанговском театре, когда все остальное написано позже, в 1964-м к "Гамлету" Григория Козинцева со Смоктуновским в заглавной роли. Башмет дирижировал ею впервые.

Самый известный в мире отечественный баритон Ильдар Абдразаков зафиксировал тренд на концертную элегантность оперы, когда собранная будто с бору по сосенке программа от Гуно до неаполитанской песни звучит цельно, с напуском, режиссерски продумано, оставляя редкое желание слушать ее еще часа три. На финальном концерте толковые барышни-скрипки в белых платьях из Всероссийского юношеского симфонического оркестра (очень любимого Юрием Башметом своего детища) эффектно контрастировали с брутальным мэтром электрогитары Ёном Холоханом. Но триумфатором был пианист Дмитрий Маслеев - нереально виртуозный, раскованный, со всем своим академическим бэкграундом победителя конкурса Чайковского, представившим "Джазовую сюиту" для фортепиано с оркестром Цфасмана 1945 года - как русского Бернстайна. Именно с таким блестящим и легким финалом фестиваль искусств в Сочи готовится с 15-летнему юбилею - через год на том же месте.