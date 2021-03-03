Завершился XIV фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи

Новости

Захарова: Санкции США говорят о страхе перед Россией 23:45
Букингемский дворец расследует жалобы персонала на поведение Меган Маркл 23:35
В Канаде признан виновным Алек Минасян, насмерть сбивший 10 пешеходов 23:30
Доказана связь COVID-19 с группой крови 23:07
Видео: В Москве такси влетело в лоб трамваю 22:58
Глава отдела московского филиала ФПК отправлен под домашний арест 22:48
В США возмутились убийством более 200 волков охотниками из Висконсина 22:36
Пуски отремонтированных Беларусью ракет показали на видео 22:33
Захарова прокомментировала заявление США об отказе силой насаждать демократию 22:07
Премьер Словакии раскритиковал выступивших против закупки "Спутника V" политиков 21:36
В ночь на четверг в Москве ожидается небольшой снег 21:26
Жена Плющенко отреагировала на слухи о возвращении Косторной к Тутберидзе 21:21
В Швеции неизвестный ранил ножом восемь человек 21:18
Бизнес сможет использовать обезличенные персональные данные 21:12
В Греции зафиксирован резкий всплеск заболеваемости COVID-19 21:12
СМИ: Жену футболиста Мамаева госпитализировали после потери сознания 21:05
США пообещали больше не насаждать демократию в мире силой 20:57
Су-27 перехватил над Балтикой два американских стратегических бомбардировщика 20:51
В Твери спасли беременную с тотальным поражением легких на фоне COVID-19 20:40
Подмосковная прокуратура передала в суд дело строителей-мошенников 20:39
Олег Басилашвили получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени 20:20
Роспотребнадзор: "Нигерийский" вариант коронавируса в России не обнаружен 20:09
Путин отметил яркий талант победившей на ЧМ сноубордистки Надыршиной 20:02
Илья Азар арестован на 15 суток за повторное нарушение порядка проведения акции 19:41
Первые лекарства фонда "Круг добра" поступят в регионы в апреле 19:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
03.03.2021 22:24
Рубрика: Культура

Концерт для Гамлета с оркестром

Завершился XIV фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи
Текст: Лейла Гучмазова
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8397)
Юрий Башмет затеял фестиваль искусств в зимнем Сочи, когда еще не было суеты Олимпиады и имиджа главного российского курорта, ныне набитого отдыхающими даже в феврале. Фестиваль выстраивался трудами "Солистов Москвы", оркестра "Новая Россия" и приглашенных звезд, причем с первых шагов с легкой руки Русского концертного агентства он ориентировался на "все жанры, кроме скучного", разнообразя академическое исполнительство музыкальными спектаклями с заскоком в балет, танец, фолк, джаз, далее по списку.
Фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи с первых шагов ориентировался на "все жанры, кроме скучного". Фото: Алексей Молчановский / пресс-слежба РКА Фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи с первых шагов ориентировался на "все жанры, кроме скучного". Фото: Алексей Молчановский / пресс-слежба РКА
Фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи с первых шагов ориентировался на "все жанры, кроме скучного". Фото: Алексей Молчановский / пресс-слежба РКА

Скучно не было никогда. На этот раз тоже: вновь показали любовно сделанный Константином Хабенским и Юрием Башметом спектакль "Не покидай свою планету" по "Маленькому принцу" Экзюпери, балетный гала в честь Улановой, 9 мировых премьер, в том числе написанную по заказу сочинского фестиваля пьесу The Flight of Bitter Water ("Исход горькой воды") Шарлотты Брей о пандемии. Сенсацией обещал стать финал десятидневки, где в три вечера уместился "Гамлет" с тандемом Евгения Миронова и Юрия Башмета за пультом "Новой России"; гала классической оперы мировой звезды Ильдара Абдразакова и коллег сопрано Елены Стихиной и меццо Олеси Петровой. Плюс гала стажеров вокального департамента Зимнего фестиваля под кураторством шефа Молодежной оперной программы Большого Дмитрия Вдовина - новую поросль академистов учили упомянутые выше звезды на пике формы и другие столпы профессии, в том числе многолетний концертмейстер Ла Скала Мзия Бахтуридзе и маэстро Джанлука Марчано. Плюс заключительный концерт с вереницей солистов и дебютом нового состава Юношеского оркестра России, игравших как на духу. Не спрашивайте, как уместилось.

Горяченные монологи, ужас разочарования и невидимая покорность року резко упрощают всех прежних Гамлетов

Главное впечатление финала - Гамлет Миронова. Равно погруженный в странности мироустройства и собственные рефлексии, он образцовый неврастеник нашего времени с его обсессивно-компульсивным синдромом за каждым вторым и размытым каноном поведенческой нормы. Его горячечные монологи, легкость перелета в речь Полония и Лаэрта, ужас разочарования и жесткая невидимая как wi-fi шекспировская покорность року - резко упрощают всех прежних гамлетов. И тут возникает Шостакович - нежданно монументальный, изобразительный, тяжелый. Только однажды, в сцене мышеловки, он соразмерно этому Гамлету звучит вкрадчиво, что тут же объяснили титры: это фрагмент музыки к спектаклю 1932 года Николая Акимова в Вахтанговском театре, когда все остальное написано позже, в 1964-м к "Гамлету" Григория Козинцева со Смоктуновским в заглавной роли. Башмет дирижировал ею впервые.

Фото: Эмиль Матвеев/ТАСС
К 2024 году виртуальные концертные залы появятся в каждом втором городе РФ

Самый известный в мире отечественный баритон Ильдар Абдразаков зафиксировал тренд на концертную элегантность оперы, когда собранная будто с бору по сосенке программа от Гуно до неаполитанской песни звучит цельно, с напуском, режиссерски продумано, оставляя редкое желание слушать ее еще часа три. На финальном концерте толковые барышни-скрипки в белых платьях из Всероссийского юношеского симфонического оркестра (очень любимого Юрием Башметом своего детища) эффектно контрастировали с брутальным мэтром электрогитары Ёном Холоханом. Но триумфатором был пианист Дмитрий Маслеев - нереально виртуозный, раскованный, со всем своим академическим бэкграундом победителя конкурса Чайковского, представившим "Джазовую сюиту" для фортепиано с оркестром Цфасмана 1945 года - как русского Бернстайна. Именно с таким блестящим и легким финалом фестиваль искусств в Сочи готовится с 15-летнему юбилею - через год на том же месте.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Путин поручил подготовить поправки о порядке изменения ставок по кредитам
Су-27 перехватил над Балтикой два американских стратегических бомбардировщика
Захарова прокомментировала заявление США об отказе силой насаждать демократию
Роспотребнадзор: "Нигерийский" вариант коронавируса в России не обнаружен
В Швеции полиция обезвредила злоумышленника, ранившего восемь человек
120 лет назад Льва Толстого "отлучили" от Церкви
Каким фестивалям нужна сегодня господдержка и почему