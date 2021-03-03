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03.03.2021 14:45
Рубрика: Происшествия

На Ямале в селе ввели карантин по бешенству после нападения хаски на детей

Текст: Екатерина Призова

В ямальском селе Сеяха ввели карантин по бешенству: заболевание подтвердилось у собаки породы хаски, которая 15 февраля набросилась на группу детей.

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Напомним, после инцидента семь воспитанников местной школы-интерната в возрасте от 8 до 10 лет обратились за помощью медиков: у пятерых были ссадины и кровоподтеки, у одного оказались искусаны руки. Участковый во время обхода территории заметил собаку, на которую жаловались дети, и сам чуть не стал ее жертвой: животное бросилось на мужчину, и ему пришлось стрелять.

Владельцу хаски грозит административная ответственность за то, что пес гулял без поводка и намордника. Кроме того прокуратура рассмотрит вопрос о направлении в суд исковых заявлений в интересах несовершеннолетних - о взыскании морального вреда.

Как пояснил агентству РИА Новости представитель пресс-службы губернатора Ямала, после этого случая в селе вакцинировали всех собак, которых не привили ранее. Пострадавшему ребенку оказали всю необходимую помощь, он в порядке.

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Останки собаки передали специалистам: анализ подтвердил бешенство. Поскольку случай единичный, введенные в селе карантинные меры коснутся только животных - действует запрет на их вывоз из населенного пункта, бродячих псов отлавливают, а местных жителей просят не отпускать питомцев на улицу без присмотра.

"В связи с зарегистрированным случаем опасного заболевания, с третьего марта специализированная организация будет отлавливать безнадзорных собак на территории села. Отлову подлежат все собаки, которые будут находиться на территории без хозяина. Убедительно просим содержать домашних собак на привязи", - информирует администрация села Сеяха на своей странице "ВКонтакте".

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