РКК "Энергия": Работы по герметизации трещины на МКС согласуются с NASA

"Поскольку экипаж выполняет ряд особенно ответственных операций, предусмотренных в рамках этой работы, в том числе ответственных с точки зрения безопасности экипажа и борта, по поручению генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина все действия экипажа и специалистов на Земле поэтапно согласуются с нашими коллегами из NASA", - отметил Соловьев.

На этой неделе, как ожидается, экипаж завершит весь предусмотренный объем работ по ремонту первого обнаруженного места негерметичности.

Напомним: космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков сейчас проводят ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где ранее была обнаружена трещина и ряд возможных мест негерметичности. Все действия они выполняют под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС, а также привлеченных инженеров РКК "Энергия".

Как ожидается, окончательная заделка трещины длиной 4,5 сантиметра может занять до пяти дней. Космонавты должны нанести на трещину слои герметиков "Анатерм" и "Герметалл", дрелью просверлить по ее краям два отверстия, чтобы трещина не расползалась. Для герметизации будут использованы три слоя герметика.

Напомним, небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС, чтобы проверить их герметичность. И даже на несколько дней специально изолировался в российском сегменте станции.

Как выяснилось, место утечки находится в переходной камере российского служебного модуля "Звезда". В октябре прошлого года космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину, которую сразу заделали временно.

По данным специалистов, темпы утечки воздуха в тысячи раз меньше критических. Трещина не угрожает ни станции, ни экипажу.

Кроме этого, экипаж выявил несколько вероятных мест, в которых могут располагаться трещины. Однако обследования уже показали, что две предполагаемые трещины - это лишь царапина и скол.