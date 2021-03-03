Российский голкипер Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

Российский вратарь клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский признан первой звездой по итогам матчей регулярного чемпионата НХЛ, прошедших во вторник.

Василевский стал главным творцом победы "молний" над "Далласом". Его команда победила со счетом 2:0, а на счету россиянина 28 отраженных бросков и серия из двухсот минут "сухого" времени.

Василевский уже сейчас считается одним из главных претендентов на титул лучшему вратарю сезона. С этим согласен и главный тренер "Далласа" Рик Боунесс. После этого матча он назвал Василевского лучшим голкипером лиги.

"Если бы сегодня за них играл в воротах кто-то другой, то у нас были бы шансы на победу. Но Василевский снова сыграл великолепно. Недаром он лучший вратарь НХЛ", - цитирует наставника официальный сайт лиги.

Второй звездой дня стал финский форвард "Питтсбурга" Каспери Капанен, ставший автором дубля в ворота "Филадельфии". Нападающий "Виннипега" Кайл Коннор признан третьей звездой - в матче против "Ванкувера" он отметился голом и двумя голевыми передачами.