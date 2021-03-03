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03.03.2021 08:50
Рубрика: Спорт

Вратарь "Тампа-Бэй" Василевский не пропускает в НХЛ третий матч подряд

Текст: Максим Домчев
Лучший игрок минувшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) российский голкипер клуба "Тампа-Бэй" Андрей Василевский продолжает показывать игру высокого класса. В матче против "Далласа" он снова оставил свои ворота в неприкосновенности, отразив все 28 бросков и став первой звездой матча.
Фото: Roy K. Miller/Icon Sportswire via Getty Images Фото: Roy K. Miller/Icon Sportswire via Getty Images
Фото: Roy K. Miller/Icon Sportswire via Getty Images

Матч команд завершился со счетом 2:0, а шайбы забросили Ондржей Палат и Янни Гурд. "Сухая" серия Василевского, ранее ставшего первой звездой минувшей недели, теперь составляет 200 минут и 26 секунд.

Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Гол Овечкина принес победу над "Нью-Джерси"

Российский голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 17 из 18 бросков, а вторую шайбу "Старз" пропустили после того, как заменили вратаря на шестого полевого игрока.

В очередной раз в этом сезоне признан лучшим игроком матча еще один российский голкипер Семен Варламов, выступающий за "Нью-Йорк Айлендерс". Его команда победила "Нью-Джерси" со счетом 2:1, а легионер сделал 28 сейвов из 29 щелчков. В единственной голевой атаке "дьяволов" принял участие российский форвард Никита Гусев - в его активе результативная передача.

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