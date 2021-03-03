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03.03.2021 21:34
Рубрика: В мире

Саркози готов к суду Европы

Текст: Вячеслав Прокофьев
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8397)
Решение парижского суда, приговорившего его к трем годам тюремного заключения, из которых два условно, не сломило экс-президента Николя Саркози. В опубликованном газетой "Фигаро" интервью он заявил, что "почувствовал глубокую и шокирующую несправедливость". Бывший глава Пятой республики готов обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), хотя, по его словам, такой демарш станет для него "болезненным". "Если осудят мою собственную страну, то я готов к этому, ибо такова будет цена демократии", - подчеркнул Саркози.

Пока же адвокаты экс-президента намерены обратиться в апелляционный суд. Как утверждает адвокат Жаклин Лаффон, в этой инстанции, как правило, "оправдывают незаслуженно осужденных лиц". При этом она напомнила об отсутствии реальных доказательств противоправных действий Саркози, а то, что ему вменили в вину, было лишь "неким набором признаков" в виде вырванных из контекста фраз телефонных разговоров, подслушанных следователями. По мнению политолога и правоведа Жана Пето из Бордо, у Саркози "большие шансы" защитить свою честь в апелляционном суде. Правда, это займет не менее года.

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