Саркози готов к суду Европы

Пока же адвокаты экс-президента намерены обратиться в апелляционный суд. Как утверждает адвокат Жаклин Лаффон, в этой инстанции, как правило, "оправдывают незаслуженно осужденных лиц". При этом она напомнила об отсутствии реальных доказательств противоправных действий Саркози, а то, что ему вменили в вину, было лишь "неким набором признаков" в виде вырванных из контекста фраз телефонных разговоров, подслушанных следователями. По мнению политолога и правоведа Жана Пето из Бордо, у Саркози "большие шансы" защитить свою честь в апелляционном суде. Правда, это займет не менее года.