Система здравоохранения Бразилии балансирует на грани коллапса

Бразилия во вторник побила собственный рекорд полугодовой давности по суточной смертности от коронавируса. За 24 часа COVID-19 здесь унес жизни 1641 человека. Один за другим главы бразильских регионов вводят запоздалые ограничительные меры, а медики все чаще призывают ввести общенациональный комендантский час.

Система здравоохранения страны работает на пределе своих возможностей. Бразильский Фонд им. Освалдо Круза (Fiocruz) - один из самых авторитетных исследовательских институтов в области вирусологии в Латинской Америке - во вторник опубликовал тревожные цифры. В 19 из 27 бразильских регионах заполняемость палат интенсивной терапии, предназначенных специально для лечения коронавируса, превышает 80 процентов.

Сегодня эпицентр заболевания сместился с севера Бразилии в ее южные регионы. В начале года больных из бразильской Амазонки самолетами развозили по всей стране. Теперь тяжелых больных экспортирует благополучный штат Санта-Катарина. В некоторых городах этого штата свободных мест в палатах интенсивной терапии не осталось совсем. В период с 21 февраля по второе марта по меньшей мере 20 человек так и не дождались своей очереди.

Местные власти на региональном уровне практически по всей стране стараются осторожно возвращать карантинные ограничения. Однако это только вызывает недовольство бразильцев. Одни требуют снять введенные ограничения, в то время как другие призывают ужесточить карантинные меры.

В столичном регионе с воскресенья под запретом вновь находятся музеи, театры, рестораны, спортивные и торговые центры. С 26 февраля в штате Сан-Паулу действуют ограничения на передвижения в ночное время, но губернатор не исключает, что меры могут быть усилены уже в ближайшее время.

Комендантский час введен в штатах Амазонас, Баия, Мату-Гросу-ду-Сул, Рорайма, Параиба и Парана. Практически во всех остальных регионах в той или иной мере действуют ограничения на ведение коммерческой деятельности. Где-то, к примеру, разрешено работать только тем предприятиям, которые относятся к жизненно важным, такие как продуктовые магазины, аптеки и экстренные службы.

Накануне с открытым письмом к нации выступил Национальный совет региональных министров здравоохранения. Они обвинили федеральное правительство не только в отсутствии общенационального подхода к борьбе с пандемией, но и в создании помех региональным властям для введения требуемых ограничительных мер.

В качестве таких мер, в особенности там, где заполняемость больниц превышает 85 процентов, совет призывает вводить:

- запрет на проведение любых массовых мероприятий, включая спортивные и религиозные;

- приостановку очной формы обучения во всех учебных заведениях;

- комендантский час в период с 20.00 до 06.00 следующего дня;

- закрытие пляжей и баров;

- перевод на удаленный режим работы максимально возможного числа государственных служащих и сотрудников частных предприятий;

- санитарные барьеры на национальном и международном уровне, включая закрытие аэропортов и межрегионального сообщения;

- дополнительные меры для борьбы с переполненностью городского общественного транспорта;

- расширение практики тестирования на коронавирус, медицинское сопровождение тестируемых, включая изоляцию тех, кто мог быть заражен, и мониторинг контактов.

Совет также призвал бразильских парламентариев привести законодательство страны в соответствие с экстренной эпидемиологической обстановкой с тем, чтобы у страны появилась возможность купить любую эффективную вакцину, которая имеется на мировом рынке.

По данным министерства здравоохранения Бразилии на второе марта, за минувшие сутки в стране выявлено 59,9 тысячи новых случаев заражения COVID-19, 1641 человек погиб. За год пандемии коронавирус здесь обнаружен у 10,6 миллиона бразильцев, 257,4 тысячи человек стали его жертвами.