Сюзанна, прежде всего хотелось бы понять, в чем, собственно, суть конфликта?

Сюзанна Мур: Я полагаю, что конфликта нет. Я не против трансгендеров и сексуальных меньшинств, я выступаю за права женщин и детей и не понимаю, почему одно должно исключать другое. Я считаю, что мы на одной стороне. Но есть вещи, с которыми сложно согласиться. В нашей стране обсуждается законодательное закрепление принципа, что пол - это вопрос самоидентификации. Не нужно проходить через операции по изменению пола и гормональную терапию, нужно просто решить для себя, кто ты, и оформить это. И это беспокоит женщин, особенно в тюрьмах, в центрах для жертв домашнего насилия. Да даже просто в общественных раздевалках они чувствуют себя неуверенно в такой ситуации. Я считаю, что каждый может быть тем, кем он хочет быть, но пол - это биологическая реальность, и для феминисток, для защитниц прав женщин очень важно иметь возможность говорить о своем женском опыте. Ведь мы не можем притворяться, что у человека, который 40 лет был мужчиной, перед тем, как понял, что он женщина, такой же жизненный опыт. К сожалению, в новой реальности в Британии и США никто не должен быть исключенным, поэтому вместо слова "женщина" даже у врача вас назовут "человеком, который менструирует". Доходит до того, что на обследование женских репродуктивных органов, которое нужно проходить с определенной периодичностью, приглашают не женщин, а "людей с маткой и влагалищем". Слово "женщина" стало термином, который нельзя произносить. Можно пытаться быть одинаково любезными по отношению ко всем, никого не дискриминировать, но это не значит, что нужно забыть о научных законах. Теперь я не мать, а "родитель, который родил". Это довольно страшно, когда у тебя отбирают слова. Поэтому я написала свою статью. Как можно молчать, когда у тебя отбирают твое название, твои права.

Что именно в вашей статье вызвало такой эффект?

Сюзанна Мур: Я написала, что мы должны разобраться с тем, что происходит. Я описала историю профессора Оксфорда Селины Тодд, которая пошла на встречу общества под названием "Место женщины", и за это студенты бойкотировали ее лекции, а на занятия ей пришлось приходить с охраной. Она - специалист по истории рабочего класса, очень разумная женщина. Почему она не может встречаться с людьми и обсуждать актуальные вопросы? Я написала это очень мягко и со всем уважением к меньшинствам, поэтому меня шокировала реакция Guardian. Я знаю некоторых людей из тех, кто подписал письмо против меня. Мы - журналисты! У нас могут быть разные мнения, мы спорим, мы кричим друг на друга, а потом мы пьем вместе кофе, потому что мы взрослые люди. Я надеялась, что мои редакторы выступят в мою защиту, но они этого не сделали. На публике меня поддержали очень немногие, но я ежедневно получала письма поддержки лично. Если бы не это, я бы, возможно, сошла с ума, но эти послания подтверждали мою правоту.

В Британии слово "женщина" стало термином, который нельзя произносить

Сюзанна, в последнее время в мире все больше говорят о так называемой "культуре отмены" - явлении эпохи социальных сетей, когда активисты в той или иной области подавляют свободный обмен мнениями, призывают к бойкоту и подвергают остракизму людей, высказывания которых считают неправильными. Так известная писательница Джоан Роулинг подверглась травле за то, что настаивала на том, что пол существует. К чему это нас приведет?

Сюзанна Мур: Я должна сразу сказать, что моя ситуация не совсем подходит под это описание, потому что меня никому не удалось "отменить", то есть заставить замолчать. Не скрою, попытки были, но, в конце концов, меня не уволили - я сама решила уйти. И тем не менее я в какой-то степени представляю интересы людей, чей голос не слышен. Я получаю письма от женщин, которые на работе боятся говорить то, что думают: от учителей, врачей, социальных работников. Они не могут выразить свою точку зрения, потому что их могут уволить. Эта культура отмены учит нас двум вещам. Мы - журналисты - изначально находимся в более привилегированной позиции, потому что мы можем говорить. А я беспокоюсь о тех, кого никто не слышит. И это - феномен социальных сетей. То, что сказала Джоан Роулинг, было весьма мягко сказано, но за этим последовали угрозы и оскорбления. Реакция на ее слова была такой агрессивной! Конечно, теперь, глядя на то, как с ней обошлись, никто не решится высказать похожее мнение.

Guardian - либеральная газета, странно, что она не позволяет людям иметь взгляды, отличные от "мейнстрима".

Сюзанна Мур: Есть линия, которой нужно придерживаться, в том числе для того, чтобы охватывать молодое поколение читателей. Многие женщины в газете были согласны со мной, но все боятся сказать это вслух, потому что никто не хочет лишиться работы, особенно сейчас - во время пандемии COVID-19. А редакторы смотрят на данные о потенциальных читателях и на позицию наших американских партнеров - издания Guardian в США.

Значит ли это, что нормальная дискуссия теперь невозможна?

Сюзанна Мур: Ну почему же? Теперь я работаю в газете The Daily Telegraph и пишу о правах женщин. И я всегда буду бороться за свое право делать это.