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03.03.2021 04:42
Рубрика: В мире

В Гонконге зафиксирована первая смерть после вакцинации от коронавируса

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В Гонконге один человек скончался после прививки от коронавируса. Как сообщает ТАСС, 26 февраля 63-летнему местному жителю ввели препарат CoronaVac, а через сутки пациент умер из-за проблем с дыханием. "Ведется расследование. Пока неясно, связана ли смерть с вакциной. У мужчины были диабет и хронический бронхит", - заявили медики.

Фото: Jens Schlueter/Getty Images
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Массовая вакцинация населения в Гонконге началась на прошлой неделе. Пока местным жителям предложен только китайский препарат CoronaVac, эффективность которого составляет 62 процента. При этом вводятся две дозы, интервал между которыми 28 дней. Первыми прививку сделали глава администрации Гонконга Кэрри Лам и члены ее кабинета. Они заявили, что "преимущества вакцины перевешивают возможные риски".

В мире Восточная Азия Китай Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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