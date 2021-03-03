В Минцифре рассказали о фишинговых рассылках от портала госуслуг

Пользователи портала получают их в личный кабинет на портал и в виде push-уведомлений в мобильное приложение. В них никогда не содержатся напоминание о необходимости сменить водительское удостоверение и другие, но никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты.

Официальные рассылки от портала Госуслуг носят общий информационный характер, могут содержать поздравление с днем рождения, напоминание о необходимости сменить водительское удостоверение и другие, рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов. "Мы всегда рекомендуем пользователям проверять наличие уведомлений в личном кабинете и при наличии каких-либо подозрений обращаться в службу поддержки", - подчеркнул он.

Минцифры мониторит ресурсы с доменными именами, похожими на "gosuslugi.ru", "propusk", "posobie" и т.п. На большинстве обнаруженных доменов нет контента. Часть ресурсов блокируется, остальные состоят на контроле до выявления неправомерного контента или действий, сообщил Качанов.