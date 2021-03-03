В МВД не отвергли идею хранить отпечатки пальцев россиян до их столетия

МВД России продолжит работу над законопроектом, предусматривающим увеличение срока хранения дактилоскопических данных (отпечатков пальцев) россиян до достижения ими 100-летнего возраста.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что полицейские отказались от дальнейшей разработки такого законопроекта. При этом отмечалось, что документ уже успел пройти независимую антикоррупционную экспертизу, а вот о причинах решения об отказе от идеи не сообщалось.

"МВД России продолжает работу над указанным законопроектом", - сообщили ТАСС в полицейском ведомстве.

В МВД в феврале объявили о разработке законопроекта о внесении изменений в статью 13 Федерального закона о государственной дактилоскопической регистрации в РФ.

Согласно документу, срок хранения дактилоскопической информации должен увеличиться до 100 лет с нынешних 80. Такую необходимость в МВД объяснили тенденцией к росту числа долгожителей в России. При этом по достижении 80-летнего возраста повышается вероятность возникновения заболеваний, которые могут приводить к потере памяти. "Поэтому увеличение сроков хранения дактилоскопической информации до достижения человеком возраста 100 лет является обоснованным", - поясняли в ведомстве.