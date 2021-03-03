В Росстате рассказали, какие продукты подскочили в цене с начала года

На прошлой неделе самым подорожавшим продуктом снова стало мясо птицы. С 25 февраля по 1 марта оно прибавило в цене 1,8%. А с начала года рост составил 8,1%, следует из данных Росстата. Яйца за неделю подорожали на 1%, с начала года - на 3,3%.

Напомним, именно резкий рост цен на птицеводческую продукцию вызвал на днях беспокойство властей: по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверки, насколько обоснован этот рост. А 2 марта стало известно, что крупнейшие производители мяса птицы и яиц договорились зафиксировать цены на свою продукцию на ближайшие два месяца.

Цены на сахар и подсолнечное масло, которые были зафиксированы в конце прошлого года, ожидаемо не изменились. Однако с начала года подсолнечное масло продемонстрировало небольшой рост - 0,2%. Тогда как цены на сахар-песок с начала года даже снизились на 2,2%.

По-прежнему дорожают овощи. Однако уже не так стремительно, как в предыдущие недели. В среднем плодоовощная продукция подорожала на 0,4%. Больше всего за неделю вырос в цене картофель - на 2,0%, морковь - на 1,9%, лук и капуста белокочанная - на 1,1%, яблоки - на 0,4%, помидоры - на 0,3%. Вместе с тем цены на огурцы снизились на 1,7%. С начала года из овощей больше всего подорожали помидоры (21,1%), картофель (16,5%) и огурцы (16,2%).

Неожиданно подорожала баранина - на 0,5% за неделю, тогда как ранее рост не превышал 0,2%. С начала года это мясо выросло в цене на 1,1%. Также подорожал на 0,4% маргарин. При этом с начала года рост существенный - 3,4%.

Незначительно выросли цены на говядину, сосиски, сардельки, колбасу вареную, консервы фруктово-ягодные для детского питания, крупу гречневую и вермишель - на 0,3%. Еще меньше подорожали свинина, консервы мясные, смеси сухие молочные для детского питания, хлеб ржаной и сметана - на 0,2%. Цены на рыбу мороженую неразделанную, масло сливочное, молоко питьевое пастеризованное, сыры сычужные, конфеты шоколадные, печенье, чай черный, муку пшеничную, макаронные изделия и обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) поднялись на 0,1%.

На этот раз существенно подешевели консервы овощные для детского питания - на 1,3%. Цены на карамель снизились на 0,3%, консервы мясные для детского питания - на 0,2%, молоко питьевое стерилизованное, творог жирный и пшено - на 0,1%.

Цены на колбасу копченую и варено-копченую, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, рис, соль и водку остались на прежнем уровне.