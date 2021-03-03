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03.03.2021 01:32
Рубрика: В мире

В США еще один штат отменит требование носить маски

Губернатор Миссисипи Тэйт Ривз заявил, что с третьего марта в штате будет снято требование носить маски, а бизнес сможет вернуться к нормальному функционированию. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Фото: AFP/SAUL LOEB
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"Мы отменяем все наши предписания о ношении масок, бизнес сможет работать в полную силу без каких-либо установленных штатом правил", - цитирует РИА Новости Ривза. Он также заявил о снижении числа заражений и госпитализаций в штате, и распространении вакцины.

По данным университета Джонса Хопкинса, за последние сутки в Миссисипи с населением 2,9 миллиона человек было зафиксировано 199 новых случаев коронавируса. Всего переболели почти 295 тысяч местных жителей.

Напомним, ранее губернатор Техаса Грэг Эббот объявил, что с 10 марта в штате отменяется ношение масок, а любой бизнес сможет открыться на все сто процентов. При этом он подчеркнул, что отмена ограничений в Техасе не означает "отмену личной ответственности".

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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