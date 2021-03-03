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03.03.2021 09:02
Рубрика: Видео

Видео: упавший на пути мотоциклист успел выскользнуть из-под колес поезда

Текст: Вадим Давыденко

Очередной пример попадания без каких-либо причин в смертельно опасную ситуацию и чудесного из нее спасения. На железнодорожном переезде во вьетнамской провинции Тхыатхьен-Хюэ рассеянный мотоциклист не заметил опустившийся перед его носом шлагбаум и врезался в него. Потеряв равновесие, 47-летний Нгуен Ич упал прямо на рельсы и, казалось, не способен сам покинуть место аварии. А железнодорожный состав всё приближался.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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К счастью, машинист поезда, направлявшегося из Ханой-Сити в Хошимин, вовремя заметил помеху на своем пути и нажал аварийный тормоз, но состав по инерции продолжал движение.

Дальше всё было как в голливудских боевиках, когда главные герои успевают спастись за секунду до неминуемой гибели. Мужчина наконец-таки пришел в себя после падения, кое-как собрался с силами, откатился с рельсов и поднялся на ноги. Тем и спасся. А локомотив в ту же секунду наехал на брошенный мотоцикл и разметал его обломки по щебеночной насыпи.

Итоги этого ДТП оказались на удивление скромными и бескровными: бедолага Нгуен Ич отделался легкими ушибами после падения на рельсы, его железный конь, увы, восстановлению не подлежит, а поезд выбился из графика на 19 минут и был вынужден это отставание наверстывать.

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