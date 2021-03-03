Власти Австралии продлили на три месяца запрет на выезд за границу

Жителям Австралии запретили выезжать из страны до 17 июня. "Ситуация с COVID-19 в мире все еще представляет неприемлемый риск для общественного здравоохранения, в том числе появление более легко передаваемых штаммов", - подчеркнул министр здравоохранения Грег Хант, слова которого приводит РИА Новости.

Также будет ограничен въезд в Австралию, где за все время пандемии было выявлено всего 29 тысяч человек, заразившихся коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 909 человек.

В середине января этого года глава национального департамента здравоохранения Брендан Мерфи заявил, что Австралия не будет пускать иностранцев в страну еще очень долго. Даже в случае успешной вакцинации большей части населения страны существенные пограничные ограничения сохранятся до 2022 года.