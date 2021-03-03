Власти Китая осудили попытки вмешательства ЕС и США в дела России

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил о недопустимости вмешательства стран Евросоюза и США во внутренние дела России.

"Мы уже неоднократно заявляли о позиции Китая​​​. Дело Алексея Навального является исключительно внутренним делом России, внешние силы не имеют никакого права вмешиваться", - заявил дипломат, чьи слова приводит РИА Новости.

Представитель МИД Китая выразил надежду, что страны с помощью диалога смогут достичь взаимопонимания, а не будут использовать угрозы и санкции.

Ранее Евросоюз и США ввели санкции против российских граждан и компаний в связи с делом Навального.