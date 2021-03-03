ВОЗ: Новые штаммы коронавируса расширили свою географию

Отличающийся более высокой заразностью "британский" штамм коронавируса VOC 202012/01 за неделю был выявлен еще в пяти странах. Их общее число достигло 106, сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

До 56 государств расширилась география распространения штамма 501Y.V2, обнаруженного в ЮАР, пишет ТАСС. Штамм P.1, присутствие которого впервые было выявлено в Бразилии и Японии, циркулирует сейчас в 29 в странах, и их число не увеличилось.

В январе специалисты ВОЗ отмечали, что возникновение новых штаммов неизбежно, поскольку вирусам свойственно постоянно изменяться. В ВОЗ призвали страны расширить научные исследования геномной последовательности мутирующих возбудителей, а также делиться информацией с другими государствами.

Между тем в итальянском регионе Брешия, возможно, обнаружен штамм коронавируса, против которого могут оказаться неэффективны существующие вакцины. По словам президента Итальянского общества вирусологов, директора микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, впервые в стране выделен так называемый "нигерийский штамм". Других подробностей о новом штамме пока не приводится.